El pasado 31 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirió a través de un comunicado en el que emitió algunas recomendaciones para prevenir contagios de SARS-CoV-2 que derivan en Covid-19 debido al cambio de comportamiento del virus, entre ellas, el uso de cubrebocas en espacios cerrados o en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria aguda.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, refirió durante la conferencia matutina del pasado martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que: "No está mal que lo use (el cubrebocas), no hay ningún problema con que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado" asimismo, dio más información sobre la vacunación contra Covid-19 e influenza.

López-Gatell aclaró que no hay problema con quien decida usar cubrebocas, pero descartó que sea necesario. | FOTO: Cuartoscuro

¿Cuándo inicia la campaña de vacunación conjunta contra influenza y el refuerzo de Covid-19?

En el encuentro con los medios al interior de Palacio Nacional, López-Gatell habló sobre el pronóstico del repunte de casos de Covid-19 en la temporada fría, la cual comprende los meses de octubre a marzo de 2024 y con ella llegará también la temporada de influenza y de más de 350 virus respiratorios.

El octubre iniciará la vacunación contra influenza y la aplicación de refuerzo contra Covid-19. | FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con lo referido por el subsecretario, será entonces cuando el Gobierno Federal anuncie oportunamente cuando iniciará exactamente el periodo de aplicación de las vacunas de refuerzo y contra la influenza para las personas con condiciones de riesgo, es decir:

Personas con enfermedades crónicas

Mayores de 60 años

Embarazadas

¿Actualmente hay vacunas contra Covid-19?

Hugo López-Gatell hizo hincapié en que actualmente las personas pueden acudir a aplicarse la vacuna contra Covid-19 en alguno de los puestos de vacunación que aún se encuentran en la República Mexicana. No obstante, señaló que cuando inicie la temporada de influenza se juntará la logística y operación de la vacunación contra influenza y la vacunación contra Covid-19.

Las personas que lo requieran pueden acudir a vacunarse contra SARS-CoV-2. | FOTO: Cuartoscuro

Sobre el panorama del virus de SARS-CoV-2 en México, el funcionario detalló que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo hay 19 personas hospitalizadas por Covid-19 en todo el país y el porcentaje de ocupación es menor al dos por ciento en todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud.

