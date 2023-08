Taylor Swift: peinados que puedes hacer en 5 minutos para lucir como toda una swiftie

Mañana se llevará a cabo el primer concierto de cuatro que dará Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México por lo que muchos fans ya se encuentran afinando detalles para el outfit que llevarán al The Eras Tour, pero si aún te falta saber qué peinado usarás, no te preocupes aquí te damos unas ideas.

Si estás leyendo esta nota es porque seguramente perteneces al club de los swifties y estás buscando peinados de emergencia para lucir con mucho estilo durante el concierto, así que presta atención y comienza a practicar estos sencillos pero glamorosos peinados y son idénticos a los de Taylor.

La cantante ofrecerá cuatro conciertos en la CDMX | Foto: Instagram @taylorswift

4 peinados para el concierto de Taylor Swift que puedes hacer en menos de 5 minutos

Coleta y bangs alocados

El primero de ellos y probablemente el más sencillo consiste en hacer una coleta no demasiado alta con cabellos alocados a los lados, si tienes flequillo este estilo lucirá mejor, si no de igual marea se te verá muy trendy. Para este peinado te sugerimos hacer unas ondas muy sutiles de la mitad del cabello hacia abajo, para que a la hora de levantar la coleta no caiga como cola de caballo. Es ideal usar un poco de spray antes después de hacer los rulos para que no quede tiesa la parte superior, al final suelta algunos caballitos a los lados y arriba, para este peinado no necesitas cepillo, arréglalo solo con tus manos.

Este peinado aunque es sencillo es muy representativo de la cantante | Foto: Instagram @taylorswift

Trenza francesa

Sin duda alguna, uno de los peinados más icónicos de la Miss Americana es el French plait. Este estilo es más romántico pero igual de fabuloso. Para realizarlo solo debes dividir en dos tu cabellos, coloca un poco de musse de mitad a puntas, luego haz una trenza a cada lado, no es necesario que esté muy apretada, coloca una pequeña liga en la punta y finalmente llevabalas a la parte superior como una corona, primero una y luego la otra, sujétalas con los pasadores que sean necesarios y deja que algunos cabellitos se vean rebeldes y listo.

Taylor ha hecho de las trenzas un símbolo y con el estreno de su álbum Folklore se potencializaron Foto: Instagram @taylorswift

Liso perfecto

Para que luzcas igual que la cantante, solo debes tener el cabello completamente seco, aplica un poco de protector de calor y con una plancha para cabello alisa de la parte superior hasta la parte inferior. Taylor siempre ha usado flequillo y si tu no tienes, sería un buen momento para cambiar de look y llevar tu nuevo estilo al concierto, pero si no tienes podes solo dividirlo a la mitad y habrá quedado perfecto, puedes usar un poco de spam para mantenerlo intacto.

El liso perfecto va acompañado de un buen spray así que no lo olvides para mantenerlo | Foto: Instagram @taylorswift

Ondas naturales

Otro clásico peinado de la artista que es muy fácil de hacer y puedes llevar al concierto es suelto y con ondas, sin embargo, estos rizos no son hechos con alguna tenaza de calor, para darle naturalidad hay un mejor método. Solo tienes que cepillarte bien, luego haz varias trenzas en todo tu cabello, duerme con ellas y al día siguiente deshazlas, pasa un cepillo de cerdas gruesas y finalmente coloca un poco de spray.

Aunque es un poco más tardado, el resultado vale la pena | Foto: Instagram @taylorswift

