Spotify lanza nueva función para "swifties": así puedes descubrir que era de Taylor Swift eres según tu historial de reproducciones

No cabe duda que la cantante Taylor Swift se ha convertido en un fenómeno mundial y desde que anunció que su gira mundial por fin llegaría a México, las y los fans hicieron todo lo posible por conseguir boletos para alguna de las cuatro fechas que fueron anunciadas en la Ciudad de México; esta euforia parece ser muy lejana, pero a menos de un mes para que los sueños de miles de swifties se hagan realidad, Spotify se ha unido a la emoción lanzando una nueva función especial para las y los amantes de la cantante.

Durante su carrera, Taylor ha lanzado 10 álbumes de estudio, pero éstos son especiales porque cada uno se encuentra inpsirado inspirado en diversas etapas de su vida, plasmando en las letras sus sentires de ese momento y siendo llamados "Eras". Aunque es probable que las y los fans más fieles de la rubia disfruten de todos los discos por igual, la realidad es que muchas se identifican con alguno en particular, pero si tú aún no tienes muy claro cuál es tu Era favorita, Spotify te ayuda a descubrirlo a través de las reproducciones de tu cuenta.

Deja todo lo que estés haciendo y descubre que "Era" de Taylor Swift eres

Conocer cuál Era de Taylor Swift es tu favorita no necesitas hacer mucho ya que sólo debes seguir algunos sencillos pasos para que se revele; primero que nada es importante que tengas actualizada tu aplicación de Spotify ya que muchas personas han reportado que esta función no se activa si no presentas la última versión, una vez que hayas cumplido con este requisito sigue estas indicaciones.

Da clic en la flecha para comenzar con tu top personalizado.

Fotografía: Captura de pantalla/Spotify.

Primero debes ingresar al siguiente link desde tu dispositivo móvil https://spotify.com/top5, una vez ahí se abrirá la aplicación de Spotify y deberás dar clic en la flecha para comenzar a crear tu Top 5 .

desde tu dispositivo móvil https://spotify.com/top5, una vez ahí se abrirá la y deberás dar clic en la flecha para . Una vez que hayas iniciado deberás elegir cinco de los 10 discos de Taylor , puedes repasarlos dando clic en las flechas que aparecen en la parte inferior, una vez que tengas los que más te gustan, da clic en el botón "siguiente" para ordenarlos de acuerdo a tus preferencias , ten en cuenta que el primero debe ser el que más amas y así en orden descendente.

, puedes repasarlos dando clic en las flechas que aparecen en la parte inferior, una vez que tengas los que más te gustan, da clic en el botón "siguiente" para ordenarlos , ten en cuenta que el primero debe ser el que más amas y así en orden descendente. Cuando estés convencida de tu elección, da clic en "siguiente" para que la aplicación pueda crear tu cartel personalizado. Una vez listo, podrás compartir tu cartel en cualquiera de tus redes sociales o guardar el cartel en tu teléfono.

Después de esto, recibirás una tarjeta digital personalizada para compartir tu Top 5 de TayTay.

Fotografía: Captura de pantalla/Spotify.

Ahora bien, hay otro paso en el que podrás conocer la Era a la que perteneces de acuerdo a tu historial de reproducciones, para ello tienes que dar clic en el botón de "siguiente" que te aparecerá cuando quieras compartir tu cartel hecho con tus discos favoritos. La aplicación se encargará de analizar las canciones que más escuchas y las ordenará de acuerdo a ello para así arrojarte otro cartel en el que estarán ordenados los discos que son tus favoritos, éste también podrás guardarlo en tu dispositivo y compartirlo en tus redes sociales.

Este cartel suele ser diferente al que creas tú misma, pero también es probable que coincidan muy bien.

Fotografía: Captura de pantalla/Spotify.

Spotify ha implementado experiencias interactivas como esta en el pasado con artistas como The Weeknd, Kendrick Lamar, Rosalía y BTS. Taylor Swift tiene próximas presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, este logro la convierte en la primera artista en alcanzar cuatro llenos totales en este recinto, consolidando su gran éxito y popularidad entre el público mexicano.

SIGUE LEYENDO:

Spotify aumenta sus precios en México, esto pagarás ahora por escuchar música

¿Cuánto cuesta Apple Music? Esta opción sería más económica que Spotify