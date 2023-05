Georgina Rodríguez presume el escote más elegante del verano

Georgina Rodríguez se ha convertido en el rostro más icónico del mundo de la belleza y de la moda, pues con cada colaboración o look consigue ser la sensación a nivel mundial y, por supuesto, la inspiración para millones de mujeres que buscan lucir igual de glamurosas aun si sólo visten básicos del clóset. Y si del verano se trata, la modelo y empresaria ha demostrado ser toda una fashionista, ya sea al lucir un bikini o con el outfit de descanso más chic.

Este fin de semana la novia y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo compartió una nueva sesión de fotos en Instagram con la que presumió un festejo de cumpleaños muy íntimo y privado para su hermana Ivana; sin embargo, la celebración estuvo alejada de los lujos que suele presumir en su serie de Netflix "Soy Georgina", ya que para la ocasión una reunión familiar y hogareña resultó perfecta. Por supuesto, las hermanas se robaron todas las miradas, aunque fue la modelo quien causó sensación al presumir un escote muy elegante y discreto.

De espaldas, Georgina Rodríguez impone moda veraniega con escote y bikers

La mañana de este domingo, Georgina Rodríguez causó sensación entre sus seguidores de Instagram al demostrar que los vestidos coloridos y entallados a la figura, además de aquellos de gala y dignos de una alfombra roja no son los únicos con los cuales puede imponer moda, ya que los básicos del clóset y ropa deportiva son la apuesta perfecta para una tarde de domingo en la que la comodidad es prioridad.

En su nueva lección de moda, la novia de CR7 apostó por un conjunto de punto para crear el look monocromático más chic y cómodo del momento y para presumirlo posó de espaldas a la cámara, ya que la sensación del outfit es un elegante escote en la espalda y que además se acompaña de tres tirantes horizontales que ayudan a que la abertura y la piel a la vista sea lo más discreta posible; mientras que en el frente destaca una blusa de cuello y manga larga, ésta última cubriendo media mano por una abertura para el dedo pulgar.

Por otro lado, la celebridad más icónica de los últimos años demostró que una prenda como la anterior no sólo se puede lucir con faldas o jeans, sino que unos bikers de punto ayudan a mantener la comodidad sin perder el glamur ni la elegancia, dos aspectos que se consiguen con el contraste de la blusa. Por supuesto, esta combinación también es ideal para lucir un look monocromático y fresco para este verano.

Aunque al combinar un escote en la espalda y un par de bikers, Georgina Rodríguez causó sensación en la red, lo cierto es que su look recupera otras de las tendencias más chic del momento con un par de sandalias planas y de peluche que terminan de estilizar el outfit. Asimismo, y tal y como ella misma lo ha contado en su reality show, las joyas no pueden hacer falta y es por ello que un lujoso anillo le da el toque brillante y final al atuendo del día.

¿Quién es la hermana de Georgina Rodríguez?

Desde su salto a la fama al convertirse en la novia de Cristiano Ronaldo, el nombre de Georgina Rodríguez ha dado mucho de qué hablar, ya sea por su pasado o por su mala relación familiar, ya que incluso su media hermana Patricia la ha acusado de olvidar a su familia y no brindarles apoyos para sobrevivir a sus crisis económicas; sin embargo, la polémica no parece afectarle a la modelo, ni a su hermana con quien este domingo disfrutó de una celebración familiar.

Se trata de Ivana Rodríguez, de 31 años y que al ser su hermana mayor guardan una excelente relación, tal y como han presumido en "Soy Georgina", aunque eso no ha librado a la novia de CR7 de ser acusada de déspota o de usar tanto a su hermana como a sus amigos. Estas críticas o tardaron en aparecer esta mañana cuando en su sesión de fotos presumió su look y fotos en solitario antes que en las que aparece acompañada: "Celebrado el cumpleaños de la hermana y lo primero que hace es mostrar el cuerpo de ella! No pues que emoción", se lee en los comentarios.

"Celebrando el cumple de mi alma gemela. Te amo Shima #31", fue el mensaje que comparrtió Georgina Rodríguez para su hermana Ivana.

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil: 3 trajes de baño con los que conquistó el fin de semana

Esmeralda Ugalde tiene las sandalias de tacón que no te pueden faltar este verano

FOTOS: Paty Cantú luce los mejores accesorios para un traje de baño en la playa

Looks de graduada: la princesa Leonor presume el vestido corto ideal para una graduación