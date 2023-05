Esmeralda Ugalde tiene las sandalias de tacón que no te pueden faltar este verano

Nos encontramos exactamente a un mes de la llegada del verano y como tal la emoción por darle la bienvenida a la temporada con un cambio de imagen no deja de emocionarnos, ya sea al cambiar de peinado o incluso hasta renovar el clóset con las mejores tendencias del momento. Por supuesto, lo anterior no sólo incluyen las peredas frescas, los escotes ni los diseños más coloridos, sino también el calzado que terminará de elevar los looks y entre una larga lista de opciones, las sandalias tienen protagonismo.

Cada año durante el verano las sandalias se convierten en nuestras mejores aliadas para mantener esa imagen fresca, femenina y en muchos casos cómoda, además que se pueden combinar con prácticamente todo lo que tenemos en el guardarropa y este pequeño detalle las convierte en un básico indispensable. La "mala" noticia es que al igual que otros tipos de calzado, se pueden llevar en muchos estilos diferentes como pueden ser las planas e ideales para los slim jeans, las de plataforma para un bikini o las de gladiador para el look boho.

Por supuesto, no son los únicos estilos que se pueden llevar en los próximos meses y así lo demostró Esmeralda Ugalde con un look precioso para "Venga La Alegría Fin de Semana", pues según la conductora además de los diseños anteriores y de las famosas cangrejeras que cada vez se ven más, también destacan aquellas de meter y con tacón. ¿La mejor parte?, es que son perfectas para mantener un balance entre lo juvenil y divertido con lo elegante, incluso si se llevan de colores.

Recuerda que las sandalias planas no son las únicas que puedes usar los próximos meses. (Foto: IG @esmeoficial)

Esmeralda Ugalde impone moda con sandalias mules, las favoritas del verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Ugalde compartió una sesión de fotos para presumir el look que llevó en el matutino y si algo demostró es que prendas básicas del clóset como jeans y una camisa de botones son magníficas para derrochar estilo. Para la ocasión, también llevó las sandalias que ya no le pueden faltar a ninguna mujer y que además son ideales para darle el toque de color al look.

Se tratan de unas sandalias mules, es decir, que sólo son de meter y esto es lo que le da ese toque fresco y ligero a los looks que resulta indispensable durante el verano. Por otro lado, también destaca un pequeño tacón cuadrado y ancho que le da un estilo muy cómodo al calzado; mientras que para la punta, Esmeralda Ugalde dejó en claro que la forma cuadrada sigue de moda y es perfecta para estilizar los pies e incluso hacerlos ver más pequeños.

Estas sandalias mules de tacón se pueden lucir en todo tipo de colores, desde un clásico nude que te ayudará a verte más alta y elegante, hasta aquellos extremadamente colorido como el verde, azul eléctrico, naranja y por supuesto, los tonos rosas que no dejan de ganar protagonismo ante la fiebre por el estilo de Barbie. Por su parte, la hermana de Ana Bárbara se decidió por éstos últimos que además le dan un toque muy chic a la imagen.

Combinar el calzado con los accesorios es un gran acierto de moda. (Foto: IG @esmeoficial)

Además de la elegancia, feminidad e incluso un toque divertido al elegir un calzado tan colorido es perfecto para elevar un look con prendas básicas y el mejor ejemplo es el outfit de Esmeralda Ugalde, pues el rosa de sus tacones son ideales para lucir mejor que nunca gracias al contraste que se crea con el azul de los jeans y el blanco de la camisa. Por supuesto, estas no son las únicas dos prendas que se pueden lucir, ya que también lucen magníficas con otras tendencias como:

Prendas de crochet

Minifaldas

Vestidos

Pantalones de mezclilla

Trajes sastre y pantalones de vestir

Esmeralda Ugalde: 3 looks con los que se pueden usar sandalias mules

Si aún te falta inspiración para usar las sandalias de tacón que no te pueden faltar este verano, los outfits de la conductora serán tu mejor inspiración y la prueba definitiva de que este calzado luce magnífico con todo tipo de prendas. ¿Las agregarías a tu clóset?, no olvides que ya son las favoritas del año y también las podrás llevar a tus vacaciones en la playa.

¿Y tú, cómo usarías las sandalias de moda? (Foto: IG @esmeoficial)

Recuerda que este calzado se puede llevar en todo tipo de colores. (Foto: IG @esmeoficial)

Esmeralda Ugalde nos ha demostrado que los romper son ideales para usar sandalias mules. (Foto: IG @esmeoficial)

