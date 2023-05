¿Cómo combinar una falda tableada? Estos son los zapatos que no te pueden faltar

En un buen clóset nunca debe de faltar una falda tableada, especialmente ahora que la temporada de calor está aquí y que todas las amantes de la moda buscan crear looks frescos, modernos y chic para lucirse como fashionistas; sin embargo, aprender a combinarlas puede llegar a ser todo un reto y es que este tipo de prenda está muy ligado al mundo deportivo como el tenis o el golf, además de lo escolar si lleva un estampado cuadrado.

La buena noticia es que los diseñadores más exclusivas llevan meses adelantándonos cómo combinar una falda tableada en verano y algo que le ha llamado la atención a cientos de mujeres, es que una falda tableada se puede ajustar de un estilo aesthetic y juvenil a uno formal. Para ello hay que elegir los colores clásicos como el blanco, negro o beige, pero también los más coloridos como el rosa, aunque lo que le dará el toque final es el calzado que se llevará; así que si quieres lucir al último grito de la moda será mejor que agregues a tu lista de zapatos las siguientes tendencias.

Este verano las faldas tableadas de todos los colores serán tendencia. (Foto: IG @irinabaeva)

¿Con qué zapatos combinar una falda tableada? 5 tendencias de este verano

Para los próximos meses hay varias tendencias de zapatos que ninguna mujer se debe de perder y la mejor parte es que son atemporales, por lo que tras la época de calor se podrán llevar con los looks pensados para la temporada de otoño-invierno. Si aún no los tienes en tu guardarropa, ¡debes correr a comprarlos!, pues serán tu salvación para lucir chic al usar esta prenda estrella.

Tenis blancos

Tal y como te hemos contado en más de una ocasión, los tenis blancos son ideales para cualquier ocasión y eso incluye los looks de la oficina, algo que incluso las miembros de la realeza han demostrado; sin embargo, es muy importante que los lleves en un limpio impecable para no lucir descuidada. Por otro lado, pueden convertirse en tu alternativa ideal si buscas looks monocromáticos con una falda tableada blanca.

Botas

El verano y las botas no están peleadas y menos a la hora de llevarlos con el nuevo básico del clóset, pues si algo ha quedado claro con los looks que diseñadores de marcas de lujo han creado, en donde las tablas de una minifalda logran su match ideal con las botas chunky, de agujetas o altas para alargar la forma de las piernas y agregar elegancia al atuendo. ¿Cuáles son tu favoritas?

¡Y las botas UGG no pueden faltar! (Foto: IG @irinabaeva)

Sandalias

La mejor forma de combinar una falda tableada durante esta temporada son las sandalias, ya que te ayudarán a conseguir una imagen relajada, fresca y arreglada, además que podrás mantener la comodidad del calzado. Por supuesto, se trata de una dupla que se puede llevar al último grito de la moda en la ciudad o en la playa; mientras que cada día se podrá jugar con el estilo, ya que se pueden lucir prácticamente todos los tipos.

Sandalias de tacón con punta cuadrada o triangular, además de pulseras en el tobillo

Cangrejeras

Con plataformas

Stilettos

Mientras que las mujeres que quieran verse elegantes usando la obsesión del momento, los stilettos son la mejor alternativa y resulta la apuesta ideal para resaltar y presumir las piernas. Además, con medias y un blazer se puede conseguir un look casual y magnífico para todo tipo de ocasión.

Mocasines con calcetas

El último de los tipos de zapatos con los que se puede combinar una falda tableada son los mocasines que todas las mujeres tienen en el clóset por lo elegantes y cómodos que resultan, y que en la mayoría de las ocasiones se ocupan como reemplazo de los tacones. Pero según se ha visto en las recientes cátedras de moda de las famosas, para lucirlos es importante hacerlo con calcetas largas y blancas o calentadores, pues con esto se logra un toque moderno y a la moda.

Las calcetas a la vista se pueden llevar con mocasines o bailarinas. (Foto: IG @haileybieber)

