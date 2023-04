¡Olvídate del calor! 5 plantas que te ayudarán a refrescar tu casa

La temporada de calor es amada por muchos y odiada por otros, pues aunque tiene muchos beneficios, también existen desventajas a considerar como es el no poder dormir durante la noche por no conseguir refrescar el cuerpo y de ahí que muchas personas prefieran dormir frente al ventilador, ¡pese a los graves riesgos de salud que esto implica! Por supuesto, esta no es la única alternativa que existe para disfrutar de esta época del año, pues existe un truco aún más efectivo con el cual se puede regular la temperatura de cada habitación y todo gracias a las plantas.

Así que toma nota si eres amante de las plantas o si simplemente quieres evitar que tu casa se sienta demasiado cálida, pues estas cinco plantas son perfectas para refrescar cada rincón y la mejor parte es que son tan bonitas que le darán el toque final a la decoración de tu hogar; mientras que para quienes tienen mascotas no tendrán que preocuparse por alguna intoxicación, ya que muchas de ellas son amigables con los perros y gatos. ¿Les darías una oportunidad?

Coloca estas plantas en cada recámara para crear un ambiente tropical

Durante esta primavera y el próximo verano estas opciones se convertirán en tus mejores aliadas para mantener fresca tu casa, además que serán una medida más para prevenir o evitar golpes de calor durante los meses venideros, mismos que ya amenazan con altas temperaturas. Y por si todo esto fuera poco, te ayudarán a crear un ambiente tropical dentro del hogar y a la vez a conseguir un aroma cien por ciento natural y refrescante.

Son ideales para interiores porque no necesitan del impacto directo de los rayos del sol. (Foto: Pexels)

Mascotas: 3 trucos para evitar la deshidratación de tus perros y gatos en esta temporada de calor

Perros: así es el truco a seguir en esta temporada de calor para evitar quemaduras en las patas de tu mascota

Temporada de lluvias: así de fácil y rápido puedes limpiar tus tenis blancos

Areca palma

La primera planta de esta lista es la favorita de todo el mundo y es ideal para interiores y exteriores, aunque seguramente la habrás visto más en edificios y oficinas y es precisamente porque absorbe el calor evitando esas molestas tardes bochornosas. La mejor parte es que no requiere de demasiados cuidados, pues basta con mantener bien húmeda la tierra para que sobreviva al clima de la temporada, por lo que una vez cada semana bastará para mantenerla sana. No olvides que es amigable con las mascotas.

Árbol de caucho

Una alternativa más es el árbol de caucho que gracias a que requiere mucha humedad para crecer y mantenerse sano, también es capaz de dejar en el olvido las altas temperaturas que llegan con la primavera y el verano; sin embargo, es importante tener cuidado con la cantidad de agua que se le proporciona, ya que un riego excesivo puede dañar la planta. Asimismo, hay que mantener un podado constante por lo mucho que puede llegar a crecer.

¿En qué espacios las colocarías? (Foto: Pexels)

Cinta

La también conocida como mala madre es otra de las plantas que se pueden llevar a casa en esta temporada, ya que ayuda a purificar y refrescar el aire de cada habitación, por si fuera poco sobrevive a las altas temperaturas y a la humedad, es por ello que muchas personas las dejan como decoración dentro del baño, aunque también es posible dejarla en la sala u otros espacios de interior o exterior.

Cuna de Moisés

Esta especie proviene de destinos cálidos, por lo que es perfecta para mantenerla en el interior de la casa sin riesgo a que se seque o sus hojas se pongan amarillas y con regarla dos veces a la semana será suficiente para que se deshaga del calor para siempre. Aunque sus colores verde brillante y blanco resplandeciente suelen llamar la atención de muchos, es importante dejarla en espacios que sean poco accesibles para las mascotas, ya que puede ser tóxica para los perros y gatos.

Así de fácil podrás olvidarte del calor del exterior. (Foto: Pexels)

Helechos

En muchos hogares mexicanos tener macetas con helechos es sinónimo de buena suerte y fortuna, pero en esta época donde el calor puede llegar por arriba de los 30 grados, es una gran aliada para refrescar cada rincón de la casa, ya sea en las habitaciones, el jardín o en la terraza, donde se puede dejar colgando para que sus hojas luzcan aún más bonitas. La mejor parte, además que no es tóxica para las mascotas, es que crean un ambiente tropical por la humedad presente en ellas, es por ello que un regado constante es indispensable.

SIGUE LEYENDO

Vinagre y canela: así los debes usar para trapear tu casa a profundidad

Hogar: este es el truco viral para eliminar los malos olores del baño

Este es el truco para limpiar las cucharas de madera