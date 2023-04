Perros: así es el truco a seguir en esta temporada de calor para evitar quemaduras en las patas de tu mascota

Probablemente la temporada de calor sea una de tus favoritas por todo lo que permite hacer como vestir fresco, tomar bebidas frías e incluso disfrutar del sol y de la playa; sin embargo, también es uno de los momentos más riesgosos del año tanto para ti como para tus mascotas. ¿La razón?, que las altas temperaturas no siempre son tan agradables y en muchas ocasiones pueden terminar en una tragedia que ponga en riesgo su bienestar como es el caso de los golpes de calor o cuadros de deshidratación que afectan por igual a perros y gatos.

Aunque ambos escenarios son los más comunes si de la temporada de calor se trata, lo cierto es que no son los únicos, pues existen otros riesgos para tus mascotas, en este caso los perros, y entre ellas destacan las quemaduras, ya sea porque los peludos pasen demasiado tiempo en el sol y sin poder refugiarse o por no prestar atención a la hora de sacarlos a pasear. Y es que entre las visitas más frecuentes al veterinario durante la primavera y el verano destacan las lesiones en sus patas y todo por caminar sobre el piso demasiado caliente.

Al salir a pasear, busca horarios en los que el calor no les cause algún daño. (Foto: Pexels)

Es por ello que lo expertos recomiendan que a la hora de cumplir con los paseos diarios de nuestras mascotas se preste atención a las condiciones climáticas, especialmente en esta época del año en la que las altas temperaturas alcanzan los 28 o más de 30 grados, ya que además de un golpe de calor, las patas de los canes pueden terminar con quemaduras por el asfalto caliente. Aunque lo ideal es que en esta temporada las caminatas o salidas al parque se realicen por las mañanas o tras la puesta del sol, las salidas cuando el sol está más fuerte a veces son necesarias y para casos como estos hay un efectivo truco a seguir para evitar parar en emergencias.

El truco de los 5 segundos que debes poner en práctica antes de salir con tu lomito

Así que durante esta época y antes de emocionar a tus mascotas colocándoles las correas, primero sal a la calle a realizar este truco de los cinco segundos con el que evitarás que se expongan demasiado a las altas temperaturas y corran el riesgo de un golpe de calor, además de que luego de un rato notes su molestia al caminar por quemaduras en las almohadillas de sus patas.

Lo único que tienes que realizar en este truco es salir a la calle en donde los rayos del sol estén impactando sobre el asfalto, agacharte y pegar el reverso de tu mano (no la palma) en el suelo. Una vez aquí debes esperar en esta posición por al menos cinco segundos, ya que esto te ayudará a que lo sensible de tu piel te diga si el piso está demasiado caliente o no; en caso de no aguantar el tiempo, lo mejor será esperar a que el calor baje antes de salir a pasear y si no supuso ningún problema para tu piel, la caminata puede continuar.

Mantén esta postura por cinco segundos. (Foto: TikTok @perrhijos)

Con esta forma tan sencilla podrás evitarle accidentes y un mal rato a tu lomito, pues las quemaduras pueden ir de un simple enrojecimiento hasta aberturas más graves y expuestas. En ambos casos la visita al veterinario debe de ser de urgencia para iniciar con el mejor tratamiento y así ayudar a tus mascotas y evitar infecciones. ¿Ya conocías este truco de cuidado básico para tus perros?

No olvides que además de tomar esto en consideración, al salir a pasear en temporada de calor también debes evitar pedirle a tus lomitos que se sienten porque lo caliente del suelo también les puede ocasionar quemaduras en los glúteos o testículos. Así que presta atención a estas indicaciones y si es necesario que tu peludo espere sentado, busca un espacio fresco que no le suponga ningún riesgo.

