Perros: 3 remedios caseros para eliminar las pulgas y cuidar a tu mascota

La temporada de primavera-verano es una de las más esperadas por las personas ya que los periodos vacacionales les permiten olvidarse de la escuela o del trabajo; sin embargo, no todos el mundo las disfruta de la misma manera y entre los que peor la pasan están los perros que es cuando más expuestos están a las pulgas e incluso a las garrapatas y todo por las altas temperaturas que se viven durante estas dos estaciones del año. Por fortuna, existen muchas formas de protegerlos como los remedios caseros para así evitarles un mal rato en el que la comezón no los dejará estar tranquilos.

De acuerdo con los expertos, a partir del mes de marzo se debe prestar atención al bienestar de los peludos y es que cuando llega la temporada de calor la humedad también incrementa, y es precisamente esto lo que ocasiona que su pelaje sea el más adecuado para que las pulgas se instalen a vivir y comiencen a reproducirse de forma rápida. Así que si durante esta temporada notas comportamientos extraños en tus mascotas es importante que los revises para confirmar o descartar que sufren de este problema que suele hacerse más notable en:

La zona de la cabeza

Cerca de la cola

En la parte baja del dorso

No olvides revisar sus camas y cobijas para eliminar todo rastro de estos insectos. (Foto: Pexels)

En caso de que detectes la presencia de las pulgas en tus mascotas lo ideal es llevarlo de emergencia al veterinario, pues no atender este problema de forma rápida les puede ocasionar no sólo comezón, sino también problemas severos en la piel e incluso comenzar a desarrollar alergias ante la llegada de estas inquilinas. Con el asesoramiento de un experto el problema quedará en el pasado e incluso se les pueden aplicar productos especiales y que asegurarán que estos insectos no infesten su pelaje.

Por supuesto, también existen remedios caseros con los cuales decirle adiós al problema y notar resultados de forma inmediata y sin poner en riesgo el bienestar o vida de los perros. Así que si te encuentras en una emergencia y quieres ayudar a tu lomito no dudes en poner estos trucos en práctica y olvidarte de estos desagradables insectos; sin embargo, también es importante que atiendas otros problemas de raíz como revisar a profundidad alfombras o las camas de tus mascotas para que los insectos no se les vuelvan a subir.

Baños con vinagre

En el primero de los remedios caseros únicamente necesitarás realizar un preparado de una taza de vinagre y una taza del champú con el que normalmente bañas a tu amigo de cuatro patas y si es antipulgas, mejor; el truco para notar resultados está en aplicar la mezcla sobre el pelaje húmedo y dejarlo reposar por 10 minutos. Durante la espera también puedes comenzar a revisar el cuerpo del perrito y retirar las pulgas que dejarán de moverse. Finalmente, enjuaga con agua tibia y seca bien a tu lomito, y solo en caso de ser necesario repite la sesión de baño como máximo dos veces a la semana.

Al terminar asegúrate de secarlos a la perfección. (Foto: Pexels)

Baños con café

Otra alternativa igual de efectiva y con la que las pulgas abandonarán el cuerpo de tus perros y además evitará que los infesten de nuevo es que a la hora de tomar el baño mezcles un poco de café molido en el agua tibia para después mojar al can con ella. Al igual que en el caso anterior es muy importante dejar reposar el preparado por varios minutos antes de enjuagar y asegurarte que no quedó ningún rastro de esta especie de infusión.

Baños en seco con cítricos

Con ayuda de limones o naranjas prepara una infusión para la que sólo necesitas de las frutas cortadas y ponerlas a hervir en un litro de agua. Posteriormente tienes que esperar a que el preparado se entibie y remojes un pañuelo limpio para empezar a frotarlo sobre todo el pelaje de tu mascota; deja actuar por unos 10 minutos y vuelve a pasar un tapo limpio para retirar el exceso de infusión.

Ahora que ya conoces algunos de los remedios caseros con los que puedes deshacerte de las pulgas en tu mascota no dudes en aplicarlos, pero sin abusar de ellos ni combinarlos para no causarle algún otro problema de salud. Por otro lado, no debes olvidar que aunque estas alternativas naturales son efectivas lo ideal es consultar a un experto.

