Perros: esta es la razón por la que las patitas de tu mascota huelen a cheetos

Uno de los temas más comunes entre los dueños de perros es el característico olor que esta especie tiene en sus patitas, pues basta con acercar la nariz un poco a las almohadillas de los canes para detectar un hedor que recuerda al de una de las botanas favoritas de muchos: los cheetos, Por supuesto, el debate sobre si esto es verdad o no, además de si le pasa a todas las mascotas, también incluye preguntas de por qué ocurre esto.

Así que si tú al igual que muchos otros dueños de lomitos te has preguntado por qué las patitas de esta especie tiene este característico olor a fritura, hay mucho que debes de saber y que quizás no termine de ser tanto de tu agrado. ¿La razón?, que en las almohadillas de los canes se encuentran las glándulas sudoríparas, es decir, por donde se produce el sudor; sin embargo, no es lo único que hay que tener en cuenta y a continuación te contamos todos los detalles.

Si el olor es muy fuerte podría tratarse de una infección. (Foto: Pexels)

¿Por qué las almohadillas de mi perro huelen a cheetos?

Si bien es cierto que el sudor de tus mascotas es uno de los factores de este "agradable" olor para muchas personas, lo cierto es que también se deben de considerar las bacterias que habitan en esta zona del cuerpo de los animales, pues es gracias a ellas por lo que ese aroma a cheetos llega a nuestras narices. Pero para entenderlo hay que recurrir a los expertos, quienes detallan que:

"Este es el resultado de una acumulación de bacterias que se llaman 'pseudomonas' y que se acumulan dentro de las almohadillas de las patas de los perros. El olor de estas bacterias en conjunto con el sudor hacen que podamos oler el característico olor a cheetos de las patitas de nuestros lomitos", explicaron los expertos en medicina veterinaria a través de la cuenta de Instagram "Yo Medicow".

Aunque para este punto muchos quizá se sienten preocupados por el bienestar y la salud de sus mascotas, es importante recordar que se trata de algo completamente normal y que usualmente no requiere atención médica. Por supuesto, hay casos en los que estas bacterias sí requieren de la valoración de los veterinarios y para saber si es necesario llevar a tus lomitos a revisión basta con prestar atención a si el olor es demasiado fuerte, ya que en estos casos se habla de una posible infección por hongos.

Durante la temporada de calor hay que prestar más atención a sus almohadillas. (Foto: Pexels)

¿Cómo se limpian las patitas de los perros?

Pero no tienes que esperar a que ocurra una infección o a que el olor "a cheetos" sea muy fuerte para empezar a cuidar las almohadillas de tus perritos, pues lo ideal es limpiárselas al menos una vez por mes para prevenir estos problemas de salud y ayudarlos a que puedan liberar el calor a través de ellas.

Así que aunque te encante el olor que sueltan de sus patitas, de vez en cuando hay que implementar una correcta limpieza y aquí te contamos todo lo que hay que saber, especialmente ahora que la temporada de calor está por iniciar. Recuerda que aunque estos son cuidados generales también puedes visitar a un experto que te oriente según los problemas de tu lomito.

Retira el exceso de pelo que hay en las patitas, puedes ayudarte con unas tijeras pequeñas y de punta redonda. Cuando jueguen en charcos o después de los baños hay que secar a la perfección las almohadillas para evitar la formación de hongos. Hay que humectarles sus huellitas con productos especiales para perros, o bien, aplicarles aceite de coco.

