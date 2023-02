Perros: 4 frutas que sí pueden comer tus mascotas

Los perros son el mejor amigo de la humanidad y tenerlos en casa se vuelve toda una aventura, pues su mera presencia hace más amigable cada espacio, incluso si dejan sus pelitos por toda la casa y es que a pesar de pequeños detalles como estos o las travesuras que de vez en cuando nos sacan canas verdes, siempre les tendremos un amor que no es fácil expresar con palabras. Es por ello que las acciones que tenemos con ellos todos los días se vean muestras de cuidado, incluyendo su alimentación y es que no es ningún secreto que hay cosas que sí pueden comer y otras que no.

Y la duda anterior surge en todos los hogares que tienen mascotas, ya sean perros, gatos u otras especies, pues muchas veces se busca variarles la dieta con alimentos naturales y orgánicos, o bien, porque ponen sus ojitos más tiernos cuando nos ven comer e invitarles suena tentador, pero para ello siempre hay que asegurarnos de que los productos que consuman no pongan en riesgo su salud, especialmente cuando se tratan de frutas.

Aunque las frutas nos resultan muy deliciosas y nutritivas a los humanos, no se debe pasar por alto que el organismo de nuestros lomitos funciona de forma completamente diferente y que el comer uvas, por poner un ejemplo, les puede causar intoxicación con síntomas que van desde los vómitos y la deshidratación, hasta complicaciones más serias como dificultad para respirar, daños en los riñones e incluso la muerte.

Algunas de ellas son frutas de temporada. (Foto: Pexels)

Sin embargo, lo anterior no implica que nunca en su vida puedan comer frutas, sólo hay que hacer sabias elecciones de cuáles son las mejores tanto para los perros en general como para su especie, aunque en este último caso lo ideal es consultar a un veterinario. Así que si quieres invitarle a tus lomitos de cada uno de tus platillos con este tipo de alimentos dulces y no sabes por donde empezar, estas son algunas de las alternativas recomendadas de forma general para todos los canes y la mejor parte es que tienen muchos beneficios para su salud.

Las 4 frutas que puede comer tu perro y que cuidan de su salud

No olvides que aunque son recomendadas para perros de todas las edades, incluyendo los cachorros (no recién nacidos), siempre puedes buscar asesoramiento médico para darles las porciones adecuadas según su raza, peso y talla; no olvides que los canes también pueden sufrir problemas de alimentación, sobrepeso e incluso enfermarse de diabetes.

Plátano

La primera de las frutas de esta lista son los plátanos que se encuentran en todos los hogares y además son fáciles de conseguir en cualquier supermercado y la mejor parte de compartirlos con tus mascotas es que ellos también notarán grandes resultados en su salud, pues las "bananas" son ricas en nutrientes como fibra, potasio y vitamina B6 que, entre varias ventajas para su salud destaca el mantenimiento y buen aspecto de su piel y pelaje.

En el caso de las manzanas se les pueden ofrecer, pero siempre evitando que consuman las semillas. (Foto: Pexels)

Fresas

¿Alguna vez has escuchado que las fresas son la fruta antiedad?, la razón de esto es que son ricas en antioxidantes y así como en los humanos ayudan a mantener la piel sana e hidratada, en los perros un consumo frecuente puede llegar a retrasar el envejecimiento prematuro. Por otro lado, se sabe que también ayudan a mejorar el sistema inmunológico de estos animales, por lo que los resfriados y gripe se pueden reducir significativamente y la mejor parte es que febrero es su mes de temporada.

Sandía

Por su parte, darles un poco de sandía a los perros, siempre cuidando que no consuman las semillas, puede ayudarlos a tener una mejor digestión que se verá reflejada en sus heces e incluso a la hora de expulsarlas tu lomito te lo agradecerá. Asimismo, lo ayudarás a mantenerse hidratado, por lo que puede ser una gran aliada en la próxima temporada de calor y así evitar que sufra deshidratación a causa de las altas temperaturas. Finalmente, destaca por ser rica en potasio y vitaminas C, A y B6.

Mango

El mango también es una de las frutas de temporada para el mes de febrero, así que no hay pretexto para no agregarlo a la dieta de tus perros y ayudarlos a mejorar el aspecto de su piel y mucosas, además que el alimento favorece la asimilación de nutrientes.

