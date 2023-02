Mascotas: así puedes quitar el pelo de tus sillones

Las mascotas son nuestra mejor compañía y no hay forma de imaginar un hogar sin ellas, ya sea corriendo por todos lados o dándoles la oportunidad de descansar junto a nosotros en los espacios más íntimos como la sala o conversation pit y aunque en muchas familias existen reglas muy firmes que no se pueden subir ni a las camas ni a los sillones, otros más no se resisten a esos ojitos que ruegan un "por favor". Aunque esto tiene ventajas como una mayor conexión con el perro o el gato, también presenta desventajas como ver el pelo que sueltan en cada textil.

De ahí que muchas familias elijan a las razas de perros que no sueltan pelo para tenerlas en casa y siempre mantener cada rincón limpio y libre de intrusos; sin embargo, no todos los animales de compañía tienen esta característica y ver sus pelitos o "recuerdos de amor" que dejan tanto en nuestra ropa como en el piso e incluso en los sillones se puede convertir en un problema. ¿La razón?. que para muchas personas puede causar alergias y que, hablando de lo estético, puede arruinar visiblemente capa sillón o sofá al recubrirlo hasta cambiar su color y en casos muy extremos que los pelos se conviertan en los protagonistas del diseño.

Así que si tu perrito se encuentra mudando su pelaje, si lo dejas subir a descansar junto a ti o si por el contrario tienes un gatito que también hace de las suyas y sus pelitos ya están causando un problema en tu casa, este efectivo truco de limpieza te será de mucha ayuda y la mejor parte es que no tendrás que gastar una fortuna ni hacer demasiado esfuerzo. Pues mientras los cepillos especiales, aspiradoras o incluso contratar el servicio para lavar tu sala resulta impensable, con un solo objeto capturarás cada recuerdo de tus animalitos.

Otra alternativa es colocar mantas en los sitios donde se acuesta tu mascota. (Foto: Pexels)

¿Cómo limpiar el pelo que sueltan mis mascotas?

Lo único que necesitas es una toalla de secadora, esas que tienes en casa o que puedes encontrar en cualquier tienda, pues su uso convencional es meterla a la secadora con nuestra ropa para que ésta salga libre de pelusas o incluso rastros de jabón, pero no es su único uso. Pues es precisamente su funcionalidad lo que la convierte en la mejor opción para limpiar los sillones de la sala sin dañarlos y dejarlos como nuevos.

Para usarla sólo tienes que tomar y una y comenzar a pasarla (no demasiado fuerte o suave) sobre toda la superficie del sillón e inmediatamente notarás cómo en cuestión de segundos todo el pelaje acumulado comienza a adherirse a la toalla y a salir con facilidad incluso si se encontraba muy bien escondido. Una recomendación es dar una primera pasada para que salga la gran acumulación de pelo e inmediatamente después darle una segunda limpiada para asegurar que no queda rastro alguno.

Con este efectivo y rápido truco te ahorrarás pasar horas cepillando cuidadosamente tus sillones para así evitar que las cerdas de metal se atoren con los textiles de tus sillones y los dañen por completo. A pesar de ello es importante resaltar que este truco no implica dejar de mandar a lavar periódicamente cada pieza para mantenerla en excelentes condiciones; sin embargo, se puede realizar una vez a la semana para disminuir el impacto que tiene el pelaje de las mascotas e incluso implementar otras medidas como:

Darles su propio lugar con camas especiales cerca de ti

Colocar una manta en la zona del sillón donde las mascotas se suelen recostar

SIGUE LEYENDO

Mascotas: 4 trucos para cuidarlas ante el cambio de clima de "febrero loco"

¿Las tienes en casa? Martha Debayle revela cuáles son las plantas más peligrosas para perros y gatos en su podcast

VIDEO: 4 formas de salvarle la vida a tu perro si se atraganta