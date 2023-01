Perros: 5 razas que no sueltan pelo y te ayudarán a tener limpio tu hogar

Aunque para muchas personas el pelo de los perros tanto en los muebles de la sala, como los acumulados en el piso e incluso en la ropa recién lavada es una forma de "amor" o de recordar a sus seres más queridos, para otros puede resultar un problema que va desde una molestia hasta una incomodidad estética, aún si su cariño por las mascotas es muy grande. La buena noticia para este segundo grupo es que incluso al elegir al mejor amigo de cuatro patas se puede conseguir el match perfecto para que su compañía sea una maravilla y no una mortificación.

Pues así como muchos futuros dueños de perros buscan que sus próximas mascotas tengan un tamaño determinado para que el espacio de casa sea el adecuado, que la personalidad del can sea tranquila si está destinado a acompañar a un adulto mayor o que sea el más travieso y enérgico para convivir con niños, hay quienes toman en cuenta otros aspectos. Uno de ellos es qué tanto pelo sueltan ya sea porque tienen alfombras en casa, porque no quieren tener pelitos en la ropa o porque simplemente son amantes de un hogar limpio.

Y es que un error muy común es pensar que todos los lomitos sueltan enormes cantidades de pelo o que mudan su pelaje todos los días, y que para prevenir un caos en la casa hay que cepillarlos varias veces al día o limpiar constantemente para evitar que la acumulación acapare toda la atención tanto en el piso como en todo el resto de la casa. En cambio, la realidad permite ver que hay especies que no tienen un llamativo pelaje y que son perfectas para los amantes de la limpieza, o bien, que por el tipo de pelo se pierde a simple vista sin causar mayor problema.

No olvides que para un pelaje sano son necesarios cuidados de limpieza y cepillado. (Foto: Pexels)

Así que si estás pensando en llevar una mascota a tu hogar y buscas razas que te ayuden a mantener tu hogar ordenado, limpio y libre de pelitos -mismos que pueden causar alergia para algunas personas- te compartimos la lista definitiva de perros que destacan por no dejar rastro por toda la casa. Asimismo, al darles una oportunidad también serás testigo de lo limpios que son, ¿te animas a adoptar uno?

Terrier de Bedlington

El primero de la lista pertenece a las razas pequeñas de perros por lo que es perfecto para quienes tienen poco espacio en casa y la mejor parte es que su pelaje se caracteriza por ser grueso, aunque no por eso pierde su suavidad. Esto le permite no desprender mucho pelo, por lo que a penas y se notará su presencia en casa e incluso tu ropa después de jugar permanecerá casi intacta.

Algo que se debe de tener en cuenta es que su pelo también es rizado, por lo que los cuidados son de suma importancia, en especial si se habla de los cepillados diarios con los que se evitarán los nudos o posibles rastas si su pelaje se deja demasiado largo.

Boston Terrier

Por su parte, este tipo de can es el favorito de los amantes de tener su casa limpia y libre de pelo, ya que su pelaje es liso, fino y corto en cualquiera de sus tamaños, pues hay que recordar que hay tres tipos de tallas: la mini, la estándar y la grande. Por supuesto, algo que los amantes de los lomitos adoran de esta especie es su suavidad y el brillo que tiene en todo el cuerpo gracias a su pelaje corto.

Su pelaje corto lo convierte en la opción perfecta para ti. (Foto: Pexels)

Affenpinscher

Otra de las razas que llaman la atención por su pelaje son los affenpinscher que aunque a simple vista parecen muy peludos, sorprende el tenerlos en casa porque no pierde su pelaje ni con facilidad ni en grandes cantidades. A pesar de ello los cuidados básicos como un champú y cepillado son indispensables, pues a diferencia de las otras razas destacan por tener el pelo áspero y grueso.

Schnauzer

Los schnauzer también se suman a esta lista, en especial si se habla de su versión mini y a pesar de que su pelaje enamora a muchos e incluso puede engañar al asumirse que desprende mucho pelo, lo cierto es que sus mudas son casi imperceptibles en especial si se mantiene el pelaje corto y largo en la zona de las patas, hocico o por arriba de los ojos.

Además, también se caracteriza por ser muy suave, así que si te gusta acariciar a los perros, esta raza es perfecta para ti, ¡y estarás libre de sus pelitos!

Xoloitzcuintle

Para finalizar con la lista de perros que te ayudarán a mantener tu hogar limpio no podían faltar los xoloitzcuintle que son queridos en todo el mundo, pero adorados en México por haber sido el perro de los aztecas y cuya principal característica es que no tienen pelo o a penas unos escasos mechones que no te causarán mayor problema. Asimismo, es la opción perfecta para quienes desean adoptar razas grandes.

Para esta raza resultan fundamentales los cuidados en la piel. (Foto: Pexels)

