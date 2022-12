¡No siempre son pulgas! 5 razones por las que tu perro se rasca todo el tiempo

¿Alguna vez has notado que tu perro se rasca con mucha desesperación y casi todo el tiempo?, si la respuesta es sí debes mantenerte muy atento a otros síntomas que pueda presentar con el paso de los días y buscar ayuda inmediata de un veterinario. Pues un error que cometen muchos dueños es ignorar el malestar del can y suponer que un baño con jabón especial arreglará todo, ya que la primera suposición es que la comezón es causada por pulgas.

Y es que aunque cuidemos de más a los peludos nunca están exentos que una pulga les brinque para hacer de su piel y pelaje su nuevo hogar, en especial durante los paseos por el parque o si otros perros se le acercan. Aunque se trata de un escenario muy válido, estos insectos no son la única razón por la que tu lomito se rasca todo el tiempo y dejar pasar su molestia puede terminar en una afección que requiera de mayores cuidados.

Por otro lado, si después de revisar su pelaje a profundidad y no encontrar la presencia de pulgas, lo siguiente que debes de hacer es ver el champú con el que le estás dando sus baños regulares, pues aunque muchas marcas son de venta libre en sus ingredientes hay sustancias que les pueden ocasionar una larga lista de problemas como la dermatitis en la piel. Por supuesto, no es lo único a considerar y es que incluso el estrés puede ser una de las razones por las que la mascota busca rascarse con sus patitas o dientes, además con superficies como la base de los muebles para alcanzar zonas que no alcanza y que lo pueden dañar.

La experta y CEO de Naturale Mascota, Alejandra Carmona, compartió con El Heraldo Digital que los problemas en la piel y comezón son algunas de las dificultades más comunes en animales de compañía y sus motivos pueden ir desde estrés, uso de productos químicos o mal cuidado del pelaje de tu can. Según la especialista, la lista de motivos es extensa, pero estas son las cinco razones comunes.

Dermatitis canina

La dermatitis no es un problema exclusivo de los seres humanos. Aunque existen diversos tipos de esta afección, todas presentan un síntoma común: rascado en exceso. Algunos de sus principales reacciones son la rojez, presencia de puntos o granos, resequedad, descamación o cambios en el color de la piel; ya sea por herencia o reacción alérgica, es importante aprender a identificar los síntomas y buscar atención veterinaria inmediata para evitarle momentos de incomodidad y dolor a tu mascota.

Caspa

Los perros también pueden sufrir problemas de caspa durante toda su vida y por ello es importante prestar atención a esta problemática al llevarlo al veterinario para recibir el diagnóstico, pues los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades.

Causada por hongos, alergias o parásitos, algunos de sus principales síntomas de la caspa son la descamación y suelen empeorar en meses como diciembre y épocas invernales ante la humedad, por lo que nuestros animales de compañía podrían estar sufriendo incomodidad. Asegúrate de cepillar su pelaje y cuidar la alimentación pues esto podría ayudar de gran manera.

Uso de sustancias químicas

Encontrar el champú ideal es indispensable tanto para perros, gatos, conejos y otras mascotas, pues todas necesitan contar con productos creados exclusivamente para su cuidado, de lo contrario, pueden causarles problemas en la piel. Si notas que tu mascota se rasca, muerde o talla contra los muebles horas después de su baño, tal vez sea momento de buscar una nueva alternativa natural, holística, libre de químicos y adaptada a sus necesidades de tamaño, edad y tipo de piel.

Parásitos

Desafortunadamente, los problemas no se limitan a la presencia de pulgas, pues las garrapatas, insectos de jardín y los ácaros del hogar se encuentran a la orden del día. Prevenir es la mejor manera de evitar la propagación de parásitos, por lo que mantener un espacio limpio, desinfectado y la protección antiparasitaria activa, es un must para un hogar con mascotas.

Estrés

Especialmente en el caso de los perros, el aburrimiento, monotonía o falta de actividad física pueden causar comportamientos repetitivos que pueden lastimarles, siendo uno de ellos la comezón y el exceso de rascado. Esto puede fácilmente convertirse en “una obsesión”, por lo que es importante dedicarle el tiempo necesario al entretenimiento y actividad física a tu mascota.

Recuerda que cuidar de un animal de compañía es toda una aventura que debe ser tomada con seriedad, además de ser tu mejor amigo, terapeuta, roba comida y entrenador personal, es un ser vivo que requiere de tus cuidados y amor incondicional para tener una vida sana y feliz. Así que si detectas que tu perro se rasca todo el tiempo presta atención a las razones anteriores y busca ayuda de un veterinario.

