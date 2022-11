Perros: las 3 razas más juguetonas y alegres para que crezcan con tus hijos

La llegada de perros a casa siempre es una experiencia grata, en especial para aquellas personas que nunca han tenido mascotas y es que más allá de las responsabilidades diarias como sus paseos, jugar a la pelota o tener compañía todo el tiempo, nos regalan momentos que duran para toda la vida; sin embargo, uno de los detalles que poco se consideran al adoptar uno es el comportamiento que tienen. Uno de los trucos esenciales para quienes piensan tener canes como animales de compañía es considerar si son tranquilos o si por el contrario su raza los convierte en juguetones.

Es por ello que siempre hay que tener en cuenta las características de las diferentes razas de perros antes de llevarlas a casa o las consecuencias pueden ser terribles, pues lamentablemente muchas personas suelen llevarse decepciones ante la actitud de sus lomitos, casos que pueden terminar en el abandono de éstos. La buena noticia es que existen guías que explican cuáles son los mejores canes según tus necesidades, pues así como los que viven en espacios pequeños no pueden tener una raza gigante, los que tienen hijos deben de acoplarse a las que se caracterizan por ser juguetonas, alegres, divertidas y con mucha energía.

Pues no hay mejor experiencia que los hijos crezcan en compañía de una mascota para que poco a poco vayan ganando el sentido de la responsabilidad, además de una experiencia maravillosa que los acompañará para siempre; sin embargo, es necesario que si se trata de pequeños se busquen razas de perros con ciertas características para que encajen a la perfección con los niños. De esta forma los juegos interminables, las caricias y los paseos largos nunca cansarán a los canes que se elijan.

Estas son las razas de perro más alegres y llenas de energía

Una de las mejores partes de elegir razas que tengan estas similitudes de ser muy activos es que te obligarán a ti y a tu familia a mantenerse en movimiento, por lo que no habrá excusa para no realizar sus paseos diarios o jugar con ellos en el día, algo que también puede resultar muy beneficioso para ti y tu familia; recuerda que incluso una caminata de 30 minutos diarios es considerada como una forma de ejercitarte y tiene muchos beneficios para la salud.

Golden Retriever

Sin duda se trata de una de las razas que te cambiarán la vida al siempre estar llenos de energía y por lo tanto dispuestos a jugar todo el día sin que el cansancio o el hartazgo se interponga, eso sin mencionar lo sociables que son. Además, son considerados como una especie de madurez tardía por lo que son excelente opción para crecer junto a tus hijos; sin embargo, esto no quiere decir que sean torpes, pues también destacan por su inteligencia y en un día de tristeza te ayudarán a sacar las sonrisas más grandes.

Ideal para quienes buscan razas de talla grande. (Foto: Pexels)

Jack Russell Terrier

Por otro lado, esta raza es perfecta para aquellas familias que buscan un peludo pequeño que se adapte a espacios pequeños como departamentos y son excelente alternativa para que los niños de la casa pasen momentos agradables e inolvidables. Pues una de las características de este tipo de perros es que tienen mucha energía, son muy juguetones y alegres, por lo que pasar tiempo con ellos todos los días y realizando todo tipo de actividades resulta perfecto para que liberen toda su energía.

Border collie

Por último, esta raza de perro también es perfecta para que crezca junto a tus hijos, así que no dudes en tenerla desde que el can sea un cachorro y así notarás la conexión inmediata entre el can y tus seres queridos. Además, el hecho de tener un pasado en el pastoreo la convierte en una de las más activas y defensoras, por lo que no sólo jugarán con los más pequeños del hogar, sino que también se convertirán en sus grandes protectores. Claro que el mantenerlos activis física y mentalmente te ayudará a evitar problemas de comportamiento.

