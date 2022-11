El método "12-3-30" que debes aplicar al caminar para bajar de peso

El último mes del año está por iniciar y más allá de las fiestas decembrinas, por la mente de muchas personas comienza a ser la temporada para pensar en los propósitos que se enlistaron en el 2021 y que se cumplieron (o no) a lo largo del 2022; la historia es similar para miles de personas, en especial si se habla de aquella meta que se pusieron para bajar de peso y demostrar a familia y amigos que el objetivo se cumplió con dieta y ejercicio. Lamentablemente a muchos les ha pasado que este fin fue uno de los últimos en la lista y los 12 meses no fueron suficientes para tomar la iniciativa.

¡Y no los culpamos!, pues muchas veces iniciar algo nuevo puede resultar imposible para muchas personas, además que existe una larga lista de razones por las que la actividad física o una mejor alimentación pasan a segundo plano como que no hay tiempo suficiente o que otras actividades nos consumen a lo largo del día. La buena noticia es que no hay que llegar a la Navidad o al Año Nuevo con la figura de siempre, ya que se ha viralizado un método con el cual sólo hay que caminar para conseguir una figura de envidia y en poco tiempo.

Se trata del método "12-3-30" que seguramente ya habrás visto en redes sociales por lo efectivo que resulta para quemar grasa y olvidarse de esos kilitos de más; por si fuera poco, no requiere demasiado esfuerzo y puede ser una alternativa para aquellas personas que por condiciones médicas no pueden realizar ejercicios de fuerza o cardio. Asimismo, es la opción ideal para no tener que pasar horas en el gimnasio entrenando, pues unos cuantos minutos al día (que pueden ser los mismos mientras paseas a tu perro) serán suficientes.

¿Cómo se realiza el método "12-3-30"?, así perderás peso al instante

Aunque caminar es una de las actividades que todos realizamos todos los días como una forma más de transportarnos, hay algo que pocos saben y es que es uno de los ejercicios más saludables con múltiples beneficios para el organismo; de ahí que no sorprenda que incluso se recomienda para personas con diabetes. Por supuesto, las autoridades de salud tanto mexicanas como del mundo tienen algunos consejos para implementarla como que sea por al menos una hora, pero con esta técnica el tiempo debe de tener otras consideraciones.

Los detalles los dio a conocer la influencer Lauren Giraldo quien asegura haber perdido 13 kilos con tan solo caminar 30 minutos al día, eso sí, no de forma común en las calles de tu vecindario, sino que hay que buscar un espacio apropiado, ya que el truco con el cual conseguir la figura perfecta es mantener el paso largo por una pendiente. ¿Te animas a ponerlo a prueba?, lo único que tienes que hacer según la joven es caminar por una pendiente de 12 por ciento con una velocidad de aproximadamente 4.8 km (3 millas) por hora durante media hora, es decir, "12-3-30".

¿Cuáles son los beneficios de caminar?

Antes de ponerte ropa deportiva y tus mejores tenis es importante que tomes en cuenta que si no realizas actividad física con frecuencia debes de seguir algunos pasos indispensables que te ayudarán a poder realizar este método viral tan fácil como lo hace la influencer y entre ellos destacan:

Hacer un calentamiento

Empezar de poco a poco e ir incrementando el tiempo de la caminata con el paso de los días

Camina a tu ritmo y cuando crees una rutina podrás aumentar el paso y cumplir con la meta de "12-3-30"

Tras realizar todo lo anterior o iniciar con el método "12-3-30" notarás grandes beneficios en tu cuerpo y es que según los expertos y diversos estudios al respecto, el sólo hecho de caminar sin estar acompañado por una rutina de ejercicios, es ideal para quemar grasa y calorías. Asimismo, ayuda al sistema cardiovascular para que se active y fortifique, por lo que tampoco es sorpresa que sea una excelente alternativa para eliminar el colesterol malo y lo mantenga en los niveles adecuados.

Claro que no es todo, pues además de los beneficios físicos y del organismo, la salud mental también se ve favorecida al combatir la depresión, estrés e insomnio, por mencionar algunos ejemplos.

