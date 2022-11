Perros: las 3 razas más tranquilas y perfectas para acompañar a los adultos mayores

Los perros son considerados como los mejores amigos de los humanos por encabezar la lista de los animales más fieles y amorosos, por lo que millones de personas y familias tienen uno o varios en casa para compartir todo tipo de actividades, ya que así como una caminata diaria para sus paseos, una tarde de diversión con sus juguetes preferidos o con su simple compañía son capaces de alegrarnos la vida. Sin embargo, el comportamiento puede variar según la raza y así como existen algunas que son extremadamente inquietas o traviesas, hay otras que destacan por ser las más tranquilas.

Aunque hay muchas razas que se catalogan dentro de las más tranquilas, hay tres en particular que tienen un comportamiento tan relajado que son perfectos para las personas que aman el orden y el silencio, o bien, que viven en espacios pequeños. Por supuesto, no son las únicas que pueden tener mascotas como estas en casa, pues también resultan ideales para un grupo en especial: los adultos mayores.

Incluso en reuniones destacan por ser los más tranquilos. (Foto: Pexels)

Gracias a la paz que generan son ideales para hacerles compañía a los abuelitos en cualquier momento, en especial aquellos días en los que los adultos mayores tienen que estar lejos de su familia y amigos, y qué mejor que llenarlos de alegría con el peludo que se convertirá en su mejor amigo. Pero siempre hay que pensar en otros aspectos como que no les den mucha "lata" o que pueden continuar con sus actividades con mucha tranquilidad y sin preocupaciones relacionadas al comportamiento del can. Así que no dudes en darle una oportunidad a:

Shih Tzu

Beagle

Corgi

¿Qué debo saber sobre estas razas de perros?

Así que si estás pensando en tener la mejor compañía en casa y sin tener que realizar cambios radicales en tu vida, o si por el contrario, sabes que un adulto mayor cercano a tu entorno está pensando en tener una mascota debes recomendarle las siguientes razas. La mejor parte es que también los motivarás a mantenerse activos al menos con una caminata al día para pasear a su perro, algo que de paso influirá en la salud del dueño.

¿Cuál lomito será tu próximo mejor amigo? (Foto: Pexels)

Si de los Shih Tzu se habla, la paz y tranquilidad en casa se notará y es que en muchas ocasiones ni siquiera parece que haya una mascota, gracias a que son muy tranquilos y se adaptan a espacios pequeños. Lo que muchos aman de esta raza es que siempre están detrás de ti para hacerte compañía, además que son fanáticos de las caricias, algo que se puede realizar desde el sillón o la cama. Por otro lado, destacan por ser muy amables y complacientes con sus dueños, a cambio un pequeño paseo diario será suficiente.

Mientras que los Beagle son ideales para las personas que tienen un alma más extrovertida, ya que a diferencia de otras razas, son muy juguetones, pero nada arriesgado para un adulto de más de 60 años. Por supuesto, los juguetes y un paseo al parque serán perfectos para que desborden su energía y mantengan su tranquilidad en casa; sin embargo, no hay que preocuparse, pues no son "destructores".

Finalmente, los Corgi son excelente opción para los adultos mayores y prueba de ello es que incluso la reina Isabel II los tenía como mascotas; por supuesto, son muy tranquilos y de buen comportamiento, por lo que no hay que preocuparse de los destrozos que puedan hacer en casa. A pesar de ello, se debe de tomar en cuenta que es una de las razas de perros más alegres y para dejarlo sacar todas esa energía los juegos serán necesarios, así que de paso es la mascota perfecta para las personas más activas.

