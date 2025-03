Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente del 7 al 9 de marzo

Se acera el fin de semana y con él la posibilidad de alcanzar ese sueño por el que has estado trabajando, al fin verás los frutos de tu cosecha y gozarás el momento al máximo, no te dejes desanimar por los comentario que hay a tu alrededor, pues recuerda que no le puedes dar gusto a todo el mundo.

Las predicciones de los horóscopos de fin de semana de Mhoni Vidente tienen para ti el mensaje que los astros te revelan para áreas como salud, dinero y amor. Del 7 al 9 de marzo tendrás oportunidad de hacer nuevas amistades, conocer nuevos lugares o simplemente conectar contigo.

Recuerda que sólo tú puedes determinar el rumbo de tu vida, pero la guía de los astros te dejará que avances con paso firme. Los signos del zodiaco que gozarán de la mejor racha el fin de semana son los tierra: Virgo; Capricornio y Tauro. Los demás también tendrán buena fortuna, pero los tres citados anteriormente serán los más seductores del zodiaco.

Aún gozamos de la buena fortuna que nos da la Luna Creciente, debes saber que la energía lunar tiene gran influencia sobre los signos del zodiaco, así que aprovecha esa buena racha para que veas concretados tus sueños. Disfruta la vida al máximo y ponte en contacto con tu lado espiritual.

Predicciones de fin de semana: horóscopos de Mhoni Vidente

ARIES

Fin de semana de consentirte y comprarte lo que necesitas para ti. Recuerda que estás en tu tiempo de renovación en todos los sentidos. Te invitan a salir de viaje a un lugar cerca de tu casa. Terminas de tomar un curso de idiomas y decides empezar otro de liderazgo.

Festejas a un amigo el sábado que te vas a divertir mucho recuerda que no todo es trabajo. Ten cuidado con las energías negativas que están alrededor tuyo te va a estar doliendo la cabeza. Recuerda darte baños de agua bendita el día 07 de marzo para que se corte esa corriente y te llegue abundancia.

Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 7. Trata de agregarle tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. En el amor estás muy estable y tranquilo. Tu pareja te va pedir salir de viaje en Semana Santa ve preparándolo. Recuerda poner un negocio que estás en tu tiempo de hacerlo y tener mas ingresos.

TAURO

Será un fin de semana de ponerte al corriente con mucho trabajo atrasado y con pendientes de pagos. Recuerda que necesitas organizarte más en tus gastos y ser más ahorrador.

Terminas una relación sentimental porque sentías que no era para ti, recuerda que tu signo siempre busca la perfección en sus parejas y eso va ser muy difícil de encontrar así que trata de ser menos exigente.

Te llega la invitación de una boda. Empiezas a ver lo de un negocio que te va ir de lo mejor. Recuerda descansar bien para que puedas rendir en tu trabajo trata de dejar un poco el celular y las redes sociales. Te busca tu familia para convivir el domingo en un rancho, tendrás un golpe de suerte el día 09 de marzo con los números 23,10,trata de ayunar el viernes hasta las 11 de la mañana para que tu buena energía se multiplique.

GEMINIS

Recuerda que tu signo le gusta mucho lo místico y el encontrar la sanación de su cuerpo por medio de métodos naturales así que trata de llevar una dieta mas balanceada. Este fin de semana decides pagar la tarjeta de crédito para no tener más deudas.

Ten cuidado con problemas de infección en la piel y picaduras de insectos. Te busca un amor de fuera para invitarte a salir de viaje acéptalo te va ir de lo mejor.

Eres muy cambiante en tu forma de ser y es porque eres el gemelo del zodiaco pero trata de ordenar tus ideas y buscar un objetivo. Intenta dejar los vicios y empezar a hacer más ejercicio. Tendrás un golpe suerte con el número 03 y 22 y va ser el día 09 de marzo trata de usar más el color rojo.

CANCER

Será un momento de buena suerte en todo lo relacionado a trabajo y convivencia con tu pareja sentimental. Recuerda que estás con las mejores energías y eso te va a ayudar a resolver problemas personales y avanzar. Te busca tu pareja para invitarte a salir de viaje en el mes de abril acéptalo te va ayudar mucho a saber si ese amor es para ti.

Te invitan a una fiesta familiar el sábado solo trata de no comer mucho recuerda que a tu signo le afecta mucho la gordura , eres muy bueno para la comunicación así trata de tomar un curso los fines de semana para que estés más preparado.

Te compras ropa y cambias tu look. Tus números de la suerte son 09 y 41. A los cáncer solteros en este fin de semana les vendrá un amor apasionado y fugaz.

LEO

Viernes de estar más en paz contigo mismo y espiritual por eso te recomiendo en este día ponerse agua bendita en la nuca y ayunar para que la energía positiva este más fuerte. Sabrás de una buena noticia en este fin de semana relacionado con un negocio y cierre de contrato.

Trata de calmarte y no pelear tanto con tu pareja recuerda que tu signo es muy explosivo. Trámites de visa y pasaporte para irte al extranjero de viaje. Recomendación no te hagas ninguna cirugía medica en estos días.

Tendrás un golpe de suerte con los números 04,10 y será el día 09 de marzo cuando todas las buenas energías estén de tu lado , trata de salir al campo y convivir más con la naturaleza que eso te va ayudar a estar más saludable. Amores nuevos en estos días y los encuentras en fiestas.

VIRGO

Fin de semana de renovarse por completo y sacar rencores y malas energías de tu vida por eso te recomiendo que si vives cerca del mar o un rio irte a bañar para tu aura esté más fuerte en este mes de marzo, si no puedes ir, también puedes ayunar el día 07 de marzo y prender una vela blanca y con eso vas a estar más fuerte y positivo.

Cuídate de dolores de espalda y cuello. Trata de no sacar nada a crédito para que no te descontroles en tus finanzas. A os virgo que están casados van a estar de lo mejor y saliendo de viaje con la familia.

Para los solteros, será un fin de semana de muchos amores apasionados y fugaz recuerda que estos días son para divertirse y quitarse el estrés. Tus números de la suerte son 50 y 99.

LIBRA

Viernes día buena suerte en cuestiones de trabajo y la llegada de un dinero que no esperabas recuerda que tu signo siempre le va ir bien los días 07 de cada mes así que este día te recomiendo prender una vela blanca para que tu energía positiva este más fuerte, trata de no pelear con tu pareja en este fin de semana recuerda que no todos son tan cumplidos como tu así mucha paciencia , tramitas un crédito para comprar un coche nuevo ,te invitan tus amigos a salir de campamento o irte a la playa en estos días , ten cuidado con tu celular trata de no perderlo, te busca un familiar para invitarte a una boda , el domingo va ser estar en calma y reponiendo energías para la semana que va comenzar, tus números de la suerte son 47,08 y tendrás un golpe de suerte trata de vestirte de colores fuertes.

ESCORPION

Viernes día de suerte en todo lo que realices y más en cuestiones de juegos de azar te sacas un premio grande en algún sorteo con los números 00,21, este es tu fin de semana de abundancia y de tener muy buena fortuna , pero trata de ya no platicar tanto todo lo que te pasa y no ser tan confiando no todo mundo es igual que tú de buena persona, ten cuidado con las malas energías de un ex pareja trata de alejarte y ya no hablar con tu ex para ya se olvide de ti, domingo de reflexión y convivir más con la familia, renuevas tu casa y estarás haciendo algunas mejoras, te visitan familiares y organizas una carne asada en este fin de semana, recuerda dormir más y no estar pensando mucho en las noches recuerda que los problemas se resuelven en su momento, a los escorpión solteros estarán muy divertidos y llenos de fiestas en estos días, regresas al ejercicio.

SAGITARIO

Viernes de estar con mucha energía para resolver todo lo que tienes pendiente recuerda que tu signo es fuego y ahora que empieza la primavera te renuevas por completo , en el amor trata de no prometer lo que no vas a cumplir así a ser más sincero en tu relaciones amorosas, te vas a visitar a tus abuelitos o se junta la familia para celebrar un cumpleaños, no le hagas tanto caso a lo que dice de ti recuerda que tú tienes luz propia y eso les da envidia, te llega una invitación para salir de viaje o irte de paseo en semana santa con tus amigos, cambias el celular por uno mas reciente , arreglas toda tu casa y decides limpiarla por completo, el domingo tendrás mucha buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de amores nuevos del signo de Aries o leo, tu número de la suerte son 26,81, trata de poner orden en todas tus cosas personales, recuerda disfrutar la vida y no llenarte tu mente con pensamientos negativos.

CAPRICORNIO

Viernes de estar con sorpresas muy agradables sobretodo en cuestiones de compras o vneta de inmuebles recuerda que esta día va ser de buena suerte para ti solo trata de no prestar dinero para que no te la roben tu buena energía, recuerda capricornio que signo es muy imaginativo y siempre tu mente te hace pensar cosas que no son así que trata de hablar con tu pareja y solucionar esas dudas, te invitan a un cumpleaños el sábado y estarás muy divertido solo trata de controlar el alcohol, domingo de estar en plena reflexión y pedir ayuda divina para que estés mejor en tu vida recuerda que tu signo es muy espiritual , tendrás un golpe de suerte el día 07 de marzo y va ser con los números 05,30 y usar el color rojo como buena suerte, arreglas, trata de estudiar más para tus examenes de idiomas no dejes para ultimo todo, en el amor seguiras muy estable con tu pareja y a los capricornio solteros muchos amores nuevos sin compromiso.

ACUARIO

07 de Marzo dia de tener la buena suerte de tu lado en todo lo relacionado a cuestiones de trabajo recuerda que estas en tiempo de cambios para progresar pero trata de ya no perder tu tiempo y ya empezar eso que tanto deseas de ser tu propio jefe y tener un negocio, te invitan a salir de viaje cerca de tu casa recuerda que tu signo le gusta mucho la convivencia con los amigos y estar disfrutando de la naturaleza, compras un regalo para un familiar que cumpleaños , compras ropa y te renuevas por completo tú cambio de look, ya no digas mentiras a tu pareja es mejor hablar claro y darse un tiempo es mejor para tu signo no sentirse presionado, trata de ponerte mucho perfume en estos días para que tu energía este renovada en todo los sentidos, embarazo en puerta para las acuarios que están casados, tu números de la suerte son 04,21, alguien del signo de Aries o Virgo te va ayudar a tener más suerte en tu vida

PISCIS

Fin de semana de salir de mucha convivencia con tus seres querdios y festejarte recuerda piscis que te hace mucho bien estar de viaje por así se renueva más tu energía positiva, 07 de Marzo día de suerte para tu signo te vendrá un regalo que no esperabas y un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 08,77, en el amor extrañas alguien del pasado y sientes que es el momento de decir lo que piensas y resolver esa situación amorosa hazlo que eso te va ayudar a sanar tu corazón, tendrás mucho trabajo atrasado y este fin de semana te pones al día, piensas en construir o diseñar una casa hazlo recuerda que los piscis son muy artísticos, a los piscis que están solteros va ser un fin de semana de mucha fiesta y amores nuevos y fugaces.