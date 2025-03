¿Aluminio o cubierto con limón? Así se guarda un aguacate abierto para que no se ponga negro

El aguacate es uno de nuestros básicos de la cocina, ya que lo podemos usar en las mañanas para un desayuno de pan tostado con rodajas de este alimento o a la hora de la comida para una rica ensalada; sin embargo, algo de lo que poco se habla es de qué pasa cuando no nos terminamos una pieza y lo tenemos que dejar abierto en el refrigerador para usarlo más tarde, ¡y lo encontramos negro!

Aunque el color negro sobre la pulpa verde no indica que el aguacate esté echado a perder y sólo se cambia la tonalidad por la oxidación del alimento, para muchas personas ya no es agradable comerlo en este estado y lo terminan desechando, pero no siempre tiene que ser así. Y es que existen trucos para guardar correctamente los aguacates partidos y que son muy populares, aquí te dejamos algunos de ellos:

Envolver el aguacate en una servilleta húmeda, meterlo en una bolsa de plástico y refrigerar. Guardar bocabajo en un recipiente con agua y refrigerar. Echarle limón a la pulpa expuesta, guardarlo en un recipiente y meterlo al refri. Usar la cáscara vacía del aguacate para cubrir el restante y refrigerar. Guardar el aguacate junto a un trozo de cebolla en un traste. Envolverlo en papel film. Cubrir el aguacate con aceite de oliva y meterlo en un traste para refrigerar. Envolver el aguacate en aluminio y refrigerar.

Sin embargo, tienes que saber que algunos son más efectivos que otros en cuanto a los resultados, pues como ya te contábamos, una vez que abrimos un aguacate la oxidación hace de las suyas hasta arruinar ese color verde perfecto, así que no siempre lograremos que que alimento quede intacto, es por ello que te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Y tú, cómo los guardas? (Foto: Copilot)

¿Cómo se conserva el aguacate después de abierto?

Existen muchos métodos para guardar los aguacates después de abrirlos, pero algo que tienes que saber es que es casi imposible dejarlos verdes por demasiado tiempo, así que la recomendación es comerlos el mismo día que los partes o máximo, al día siguiente. De lo contrario encontrarás que su color, textura e incluso el sabor cambiarán, aunque estas señales no son necesariamente indicador de que se echaron a perder.

Arriba te compartimos algunos de los métodos que puedes usar para evitar que el aguacate se oxide, pero aquí te dejamos los que tienen resultados casi perfectos, ¡así que ponlos a prueba.

Untar jugo de limón en la pulpa verde del aguacate. Este es uno de los trucos 100 por ciento confirmados para que el aguacate no se ponga negro; después de realizar lo anterior, hay que meterlo en un recipiente y refrigerar. Refrigerar el aguacate abierto con cebolla. Esta combinación refrigerada en un traste deja el aguacate intacto. Envolver el aguacate abierto en una servilleta húmeda, meterlo en una bolsa y refrigerar. Aunque el color puede cambiar ligeramente, su sabor queda intacto y es una de las formas más seguras para que los aguacates abiertos te duren por más tiempo. Echar aceite de oliva sobre el aguacate abierto. Este truco dejará tus aguacates tan perfectos que parecerá que los acabas de abrir. Taparlo con la mitad del aguacate que ya se usó y a la nevera. Notarás cómo es muy poco lo que cambia de color por la oxidación.

El limón es un gran aliado para evitar que el aguacate se ponga negro. (Foto: Copilot)

¿Cómo guardar el aguacate para que no se oxide?

Además de los trucos anteriores, en la cocina existen otros métodos efectivos con los que también puedes asegurar que tus aguacates no se oxiden; sin embargo, los que a continuación te mostramos aunque son populares, no son los más efectivos, ya que en ellos si se aprecian cambios en la oxidación y hasta en la textura.