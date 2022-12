¿Cómo se llama tu perro? Descubre si su nombre es popular

Las mascotas siempre son parte importante de las familias, no sólo en México, en todo el mundo, por lo que ponerles un nombre es algo importante también. Y si bien es cierto que hay muchísimos por escoger, la verdad es que la mayoría de la gente suele recurrir a los mismos siempre, es por es que hoy te traemos una lista de los nombres más repetidos en perros, para que veas si de tu “lomito” está ahí o si tienes un nuevo can, no le pongas uno común.

Mucha gente recurre a los nombre "clásicos". Foto: Pixabay.

El sitio Budget Direct pidió a la agencia de marketing de contenidos Neomam Studios que encontrara los más populares en cada país y los resultados son impresionantes, porque incluso hay algunos que son iguales aunque los países estén muy separados.

“Si alguna vez has pensado que el nombre de tu perro es el más original del mundo, cuidado, porque quizá te equivoques. Dice que estos animales son la viva imagen de sus dueños y quizá sea por eso que, a veces, se les pone el nombre de otros humanos”, detalla el sitio en una entrada de su sitio web.

¿Cuáles son los nombres más usados?

Causalmente, Luna y Max son de los más recurrentes en México. Foto: Especial.

En hembras:

Luna

Bella

Lola

Molly

Lucy

Kira

Daisy

Mia

Nala

Nina

Seguramente habrás conocido a algún perrito con estos nombres. Foto: Especial.

En machos

Max

Charlie

Buddy

Rocky

Jack

Milo

Toby

Leo

Bruno

Rex

¿El tuyo está en la lista? Foto: Especial.

¿Por qué hay tantos nombres de humanos en la lista?

En una entrevista para el Washington Post, Leslie Granger, presidenta y CEO de la organización de bienestar animal Bideawee, detalló que cuando se trata de adopciones: "A menudo escuchamos de la gente sentía una conexión instantánea, porque el perro comparte un nombre con su madre o mejor amigo… Damos rasgos de personalidad humana a nuestros perros y gatos… Ahora son más parte de nuestra familia, por lo que los nombres humanos son más apropiados".

Foto: Budget Direct.

