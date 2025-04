El rival de Saúl Álvarez es vapuleado en sparring y deja dudas sobre su nivel a una semana de la pelea con Canelo

Canelo Álvarez subirá al ring el próximo 3 de mayo frente a William Scull en la búsqueda de unificar todos los cinturones de peso Super mediano, una vez más. Con una semana de preparación por delante, el cubano dejó dudas sobre su nivel, ya que durante una sesión de sparring fue vapuleado por su rival, para ser más precisos, el rival de Saúl se rindió en el octavo round, por lo que expertos del deporte de los guantes comienzan a dudar de que llegue bien preparado para la contienda en Riad, Arabia Saudita.

De acuerdo con información de Niggel Benn, padre del boxeador británico Conor Benn, William Scull se habría rendido en la contienda contra su hijo. El sparring estaba pactado a 10 rounds, pero el equipo del cubano habría detenido el combate realizado en Mallorca en el octavo asalto. El papá del pugilista británico aseguro que su Conor estaba arrasando en la contienda, por lo que William se habría rendido antes de terminar con el combate como lo tenían planeado.

El señor Niggel contó lo ocurrido entre William y su hijo en la conferencia de prensa en Londres, previo a que la contienda de Connor Benn vs Chris Eubank Jr. el pasado 26 de abril. En dicha conferencia de prensa contó que en el inicio iban muy parejos los dos, pero que a partir del cinco asalto todo cambió. En el octavo, el cubano no podría continuar y abandonaría la contienda pactada a 10 rounds.

Dentro de la conferencia de prensa se dejó entrever un pacto que se habría realizado con el jeque Turki Al-Sheikh, donde se habría asegurado que el vencedor entre Conor Benn y Chris Eubank Jr. frente al Canelo Álvarez en la próxima contienda del tapatío. Lamentablemente para las aspiraciones del hijo de Niggel. el ganador fue Chris, quien en caso de ser ciertos los rumores del pacto con el jefe, ya se conocería al próximo rival de Saúl Álvarez.

"Esta pelea, de acuerdo a Turki, me permitirá subir al ring con Canelo, lo cual sería increíble. Así que estoy de acuerdo con él. Eso no significa que no deba pelear con Conor. Él cree que Canelo es el único con quien debería pelear, y así no funciona el boxeo", comentó Eubank Jr. en la conferencia de prensa.