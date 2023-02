¿Cuáles son las frutas de temporada este febrero?

Aunque para muchas personas enero fue el "mes eterno", febrero finalmente llegó para conquistarnos no sólo con fechas como el Día de la Candelaria con los tamales o San Valentín con chocolates, pues también representa el momento perfecto perfecto para cuidar nuestra alimentación y la de la familia con las futas de temporada. Como sabrás, cada mes le abre las puertas a nuevos alimentos con los cuales deleitar al paladar, especialmente cuando se tratan de sabores dulces o cítricos.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos la lista definitiva de frutas de temporada que debes de probar este mes de febrero no sólo para consentir a tu paladar, sino también para cuidar de tu salud y es que no hay nada mejor que los alimentos cien por ciento naturales para proteger el organismo. El ejemplo perfecto de lo anterior son los cítricos como las toronjas y naranjas, mismas que llevan varios meses siendo las favoritas y que gracias a que son ricas en vitamina C, son excelentes aliadas para evitar enfermedades en esta temporada de frío.

Por supuesto, los cítricos no son los únicos que hay que llevar a la mesa en esta temporada, pues también existen otras frutas que ya veíamos desde el ponche navideño, como es el caso de la guayaba; asimismo, llegan las favoritas de muchos como es el caso de la sandía o el mango, dos básicos de la alimentación mexicana y que nos acompañan toda la temporada de primavera-verano en especial para refrescarnos de forma natural y de ahí que no sorprenda verlas en cada viaje a la playa.

Otras más son ricas en antioxidantes. (Foto: Pexels)

Así que si este mes de febrero quieres mantener tu promesa de Año Nuevo y comer más sano o bajar de peso, te recomendamos que además del ejercicio, en tu dieta diaria agregues frutas indispensables como las del siguiente listado. Una de las mejores partes es que se pueden consumir directamente con una mordida al fruto, o bien, usarlas como ingredientes tanto para bebidas que van desde un té hasta batidos, postres, ensaladas y todo tipo de platillos.

Frutas de temporada en febrero; así son de variadas

En tu próxima compra asegúrate de llevar al menos dos de este tipo de frutas, recuerda que una correcta alimentación es muy variada y también debe incluir otros alimentos nutritivos como las verduras, semillas o proteínas, tan sólo por mencionar algunas. ¿Cuáles llevarás a la mesa de tu familia este mes?

Fresa

Granada china

Guayaba

Jamaica

Kiwi

Limón

Mamey

Mandarina

Mango

Melón

Prepara bebidas y platillos. (Foto: Pexels)

Naranja

Papaya

Piña

Plátano

Sandía

Tamarindo

Tejocote

Toronja

