Fiestas patrias: 3 delineados fáciles y rápidos para este 15 de septiembre

Las ideas para lucir un maquillaje de impacto son muchas y muy variadas, sobre todo cuando se siguen las tendencias del momento o las temáticas de cada temporada, como en el mes de septiembre, en donde los diseños se llenan de colores como el verde, blanco y rojo que representan a nuestra bandera, así como alternativas más coloridas para recordar otros símbolos de nuestra cultura. Y a días de iniciar las fiestas patrias, las búsquedas para un look perfecto han incrementado.

Así que si ya tienes todos tus preparativos listos para este 15 de septiembre y aún no sabes cuál será el maquillaje que te ayudará a lucir hermosa, pero tienes en claro que los diseños fáciles, rápidos y bonitos son lo tuyo, a continuación te presentamos algunas tendencias de delineados con las cuales podrás derrochar estilo sin pasar horas tratando de lograr el resultado perfecto.

Por supuesto, nos encargamos de buscar delineados que además de ser fáciles de realizar, te hagan lucir a la moda con las tendencias del otoño y no solo las del mes de septiembre, así que prepara tus mejores acompañantes como glitter y pedrería, así como unas pestañas postizas largas para resaltar la mirada y que el maquillaje cause sensación a pesar de ser muy sencillo.

Presume el orgullo patrio con estas ideas para tus ojos. (Foto: Pinterest Danny Ordoñez)

Delineados con glitter

La primera idea de delineado es perfecta para llevarse por sí misma, o bien, para acompañar un maquillaje de ojos que, en nuestra recomendación, debe llevar los colores de la bandera, así que no dudes en aplicar tus sombras verdes, rojas y blancas. Tras finalizar traza el clásico delineado de cat eye o alguna de las tendencias del momento como los delineados gráficos; para este paso es importante que tu delineador tenga glitter.

Aunque si no cuentas con uno, traza el delineado normal en color negro y posteriormente pega el glitter con ayuda de un pincel muy delgado. Si quieres que tu mirada se vea aún más impactante también puedes agregar pedrería siguiendo la cuenca de los ojos, una idea es que las luzcas en color blanco para que el resultado sea aún más patrio.

El maquillaje de ojos puede ser opcional. (Foto: Pinterest Silvia Elena)

Delineados flotantes

Una de las propuestas más fáciles y rápidas con la que estarás lista en menos de tres minutos es un delineado flotante, ideal para quienes buscan un look más natural, pero sorprendente. Para conseguir un resultado como este basta con seguir la forma de la cuenca de los ojos y con ayuda de delineadores líquidos o de plumón, marcar la curva en forma de zigzag procurando que cada curva quede contraria a la nueva.

Lo ideal es primero aplicar el color blanco, seguido del verde y el rojo, ya que de esta manera el resultado será muy limpio y te ahorrarás mucho tiempo en limpiar las zonas manchadas. Un aspecto importante a resaltar es que esta idea se puede complementar con un delineado cat eye en color negro, mientras que para que la mirada resalte, glitter metálico puede cubrir los párpados móviles.

Ideal para una imagen más discreta. (Foto: Pinterest Lilo Rey)

Delineado rosa mexicano

Como te hemos contado en otras ocasiones, los colores de la bandera no son los únicos con los cuales puedes sumarte a las fiestas patrias, ya que el rosa mexicano es una excelente opción para crear un look icónico y en los delineados no podía faltar. De hecho, muchas tendencias de maquillaje para ojos en las que se recrea el rebozo se recurre a este tono y aunque este diseño textil puede ser más complicado, siempre se puede apostar por un delineado.

Aquí puedes combinarlo con negro para que el rosa mexicano resalte más o acompañarlo con la tendencia actual de lucir delineados blancos que también ayudan a agrandar los ojos. Y al igual que con los diseños anteriores, también se pueden agregar elementos extras como un par de lunares en la punta de las cejas.

¿Cuál es tu preferido? (Foto: Pinterest Roxx Camte)

SIGUE LEYENDO

Fiestas Patrias: 3 looks de maquillajes para lucir radiante el 15 de septiembre

Fiestas patrias: 5 looks para derrochar estilo este 15 y 16 de septiembre

3 peinados fáciles y bonitos para este 15 de septiembre