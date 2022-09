15 de septiembre: 3 ideas para lucir un maquillaje de impacto

El maquillaje está atravesando tiempos de cambio. Es que durante septiembre vivimos la transición de verano a otoño y buscamos crear estilos acordes a la época. Pero además, en este mes tenemos las fiestas patrias, algo que muchas mujeres esperamos. Para el 15 de septiembre te traemos las mejores ideas para potenciar la belleza y que el make up sea original, siempre vinculado a la tradición mexicana.

Para las fiestas patrias cambian rotundamente las manicura y peinados, como así también los tonos de delineado, sombras y labiales, entre otros tantos. Y elegir el look perfecto no será para nada fácil, salvo que cuentas con la ventaja de leer esta nota y saber cómo combinar los ejes principales de make up.

Estas ideas de maquillaje son magníficas para ir en sintonía con la temporada de festejos, gracias a un estilo original que incluya los colores de nuestra bandera. Incluso se pueden utilizar como complemento algunos elementos como el crayón tricolor, sólo como un toque interesante. En consecuencia, el verde, el blanco y el rojo podrán adueñarse de nuestro rostro y dar como resultado una hermosura que despertará intereses en muchas personas.

La primera idea consiste en realizar un delineado mexicano, trazando una línea ancha con contorno negro y rellenando con los colores de la bandera de México. A este concepto de belleza se le pueden sumar los labios tricolores, usando un gloss con un brillo espectacular, también respetando los colores mencionados anteriormente.

Foto: Pexels

Por último, el maquillaje para las fiestas patrias del 15 de septiembre tendrá que incorporar un perfecto trabajo de sombras, con el verde, el blanco y el rojo, jugando con la imaginación y consiguiendo una belleza original. Incluso si tenemos buen pulso y mejor trazo, podremos dibujar el escudo de México en nuestro rostro. De esta forma, estaremos listas para brillar.