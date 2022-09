Cinta adhesiva, la nueva tendencia de moda para bikinis, según Fashion Week Nueva York

La tendencia de usar cinta adhesiva en la ropa comienza a ganar mucha popularidad en el mundo de la moda y si hace unos meses Kim Kardashian sorprendió al mundo entero con un enterizo amarillo pegado (literalmente) a su cuerpo, ahora las pasarelas de la Fashion Week en Nueva York, Estados Unidos, dejaron a todo el mundo atónito. Pues todo parece indicar que la tela ya no es viable en ningún sentido, ni siquiera para los trajes de baño.

Durante la semana de la moda hemos visto momentos importantes tanto por los diseños como por los encuentros entre celebridades, como es el caso de Danna Paola y Kim Kardashian posando juntas por primera vez; sin embargo, ahora todas las miradas están sobre Joel Alvarez, el diseñador detrás de los bikinis virales por estar hechos sólo con cinta adhesiva. La propuesta es bastante innovadora y se suma a la imagen minimalista que cada temporada conquista a todo el mundo.

Las sandalias dan el toque final. (Foto: IG @blacktapeproject)

Estos diseños en los que no sólo se ven los cortes tradicionales en las bragas y tops de los bikinis pertenecen al Proyecto Cinta Negra liderada por Joel Alvarez, quien ya se convirtió en uno de los pioneros de este movimiento conocido como "Body Tape Art" por llevar la cinta al mundo de la moda. Las últimas propuestas fueron presentadas este domingo durante la Fashion Week, donde el público quedó sorprendido al ver a las modelos cubriendo partes estratégicas de sus cuerpos como la zona de los genitales y el pecho.

A pesar de lo arriesgada que resulta esta tendencia, en ella vimos otros aspectos que ya son populares en los trajes de baño, pues las formas asimétricas, los detalles para adornar la cintura, brazos y piernas con cruzados tampoco se hicieron esperar. Por supuesto, para lucir elegantes los tacones negros se convirtieron en los mejores aliados. Esta combinación resultó más que perfecta para crear una imagen minimalista e incluso punk al agregar estoperoles de picos como accesorios.

Hay todo tipo de diseños. (Foto: IG @blacktapeproject)

Una modelo en proceso de preparación. (Foto: IG @blacktapeproject)

Los diseños de bikinis no tardaron en despertar miles de dudas entre los espectadores y una de ellas se relaciona al daño que podría causar el material en la piel, en especial a la hora de retirarlo; sin embargo, el propio diseñador afirmó que esto no debe ser motivo de preocupación, ya que es "cinta corporal artística" que es cien por ciento segura para la piel.

Esta no es la primera vez que Joel Alvarez se roba las miradas por su trabajo, pues lleva desde el 2008 dentro del negocio, aunque en su sitio oficial afirma que "siento que recién estoy comenzando". Por supuesto, la fiebre por crear prendas con cinta adhesiva le trajo malas experiencias, pues como recuerda "al principio estaba muy a la defensiva con respecto a que alguien replicara este concepto que sentía que era mío y solo mío. Pero pronto me di cuenta de que era este viaje específico el que me permitiría abrir mis habilidades, técnicas y secretos al mundo y eso es lo que realmente me lanzó al éxito".

Detalles como estoperoles también están presentes en los diseños. (Foto: IG @blacktapeproject)

