Desde Kim Kardashian hasta Lee Min Ho, Danna Paola se luce junto a famosos en desfile de moda

Danna Paola sorprendió a sus seguidores al dejarse ver junto a grandes celebridades como Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker y Lee Min Ho, entre otros, en un desfile de modas. La cantante demostró su gusto por la alta costura al usar piezas innovadoras que no pasaron desapercibidas por los críticos, los asistentes, medios y por su puesto sus fanáticos, quienes la llenaron de halagos en sus redes sociales.

La cantante mexicana está en uno de los mejores momentos de su carrera artística, pues además de lanzar su sencillo "XT4S1S" con mucho éxito y hacer su primer sold out en el Auditorio Nacional, es invitada a los mejores eventos, como este viernes que asistió al desfile "Resort 2023" de la exclusiva marca Fendi, en donde se encontró con famosos, incluidos los actores surcoreanos Lee Min Ho y Song Hye Kyo, quienes se sentaron en el mismo sitio que la intérprete de "Mala fama".

Videos y fotografías de la asistencia de Danna Paola en el desfile ya inundan las redes sociales, debido a que no sólo convivió con muchas celebridades, también enamoró con sus looks. La protagonista de "Élite" robó las miradas debido a su innovador look en el que mostró su esbelta figura y comprobó que es una conocedora de alta costura.

Danna Paola conoce a Kim Kardashian en el desfile de Fendi

La artista, de 27 años, acudió a la Semana de la Moda en Nueva York en donde asistió al evento organizado por la marca italiana, pues hay que recordar que Danna es la primera mexicana en ser embajadora de la firma exclusiva. En este desfile se encontró con celebridades, como Kim Kardashian con la que posó para una foto que después compartió en su cuenta de Instagram.

Danna Paola y Kim Kardashian en el desfile de Fendi Foto: IG @dannapaola

Asimismo, se codeó con la modelo Sasha Meneghel y la actriz Sarah Jessica Parker, quienes también fueron invitadas para conocer las propuestas que los diseñadores hicieron ahora en homenaje al icónico bolso Baguette que inventó Silvina Venturini Fendi. Junto a los demás artistas, la intérprete de "Oye Pablo" disfrutó y observó las nuevas propuestas que traerá la marca para su colección Primavera-Verano 2023.

En tanto, en su cuenta de Instagram, en donde tiene 34.8 millones de seguidores, la actriz y cantante compartió algunas fotos del evento de moda, y como era de esperarse, no defraudó con su outfit, ya que eligió minishort a rayas y unas botas de cuero, las cuales combinó a la perfección con un corset asimétrico de cuero, que hicieron el complemento perfecto y lograron que sobresaliera entre los asistentes.

Asimismo, el look, evidentemente de la marca Fendi, lo complementó con unos lentes de sol de color naranja, accesorios discretos, como un collar, y la famosa bolsa Baguette en tonos color tierra. "What (Qué) a noche loca - @fendi

#fendibaguette ufffff" fue la frase que colocó en la publicación, que fue muy comentada debido a que conoció a una de las hermanas Kardashian.

SIGUE LEYENDO:

