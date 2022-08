5 looks retro al estilo Alaska con los que brillarás este otoño 2022

Los looks más virales en redes sociales tienen un toque retro que ha traído la nostalgia en miles de personas, pues se han recuperado estilos que fueron tendencia en los 90's e incluso de hace más de 50 años. El ejemplo perfecto de lo anterior es que este 2022 la estética gótica y punk comenzó a ser una de las más populares del momento y ahora las prendas de color negro y con transparencias, materiales como el cuero y el látex, así como maquillajes fuera de lo común y el cabello de colores fueron renombrados como "aesthetic".

Basta con buscar en redes sociales o en Internet "looks aesthetic" para descubrir que lo que fue tendencia hace décadas fue recuperado por las nuevas generaciones, quienes han apostado por lucir una estética bastante retro en la que predominan las influencias del punk y de lo gótico. Y si hay alguien que se convirtió en ícono de la moda por romper los estándares de belleza para las mujeres fue Alaska, quien desde su salto a la fama presumió un estilo contracorriente.

Por supuesto, los outfits con los que Alaska desató la polémica a finales de la década de los 70's recuperan parte de lo aesthetic que es viral en redes sociales y si bien las combinaciones que la famosa llevó hace años son perfectos para causar sensación esta temporada de otoño, otros pueden servir como simple referencia y actualizarlos con prendas que están en tendencia para renovar la estética e imponer moda.

Para causar sensación este otoño las uñas largas en forma de stiletto son básicas. (Fotos: Pinterest)

Todo lo que tienes que saber para conseguir looks perfectos

El truco para brillar con la tendencia favorita del otoño está en saber qué prendas son básicas para crear las combinaciones perfectas, cuáles son los colores y texturas con las que se puede imponer estilo sin descuidar tendencias del momento que son clave para ayudar a no lucir descuidada ni fuera de temporada. Así que si quieres lucir como la intérprete de "Ni tú ni nadie", toma nota de todas nuestras recomendaciones.

Una combinación perfecta para lograr el balance entre lo retro y lo actual en tus looks es lucir unos pantalones de cuero negros y un corset, pues de esta forma se recuperan dos básicos del estilo de Alaska y se conquista el otoño, pues son dos prendas que llevan todo el 2022 dentro de las tendencias de moda. Aunque para completar tu atuendo también puedes buscar diseños en los que las transparencias y prendas desgastadas tengan protagonismo.

Estas dos prendas están de moda. (Foto: Pinterest Gabriela Torres)

La gamuza ayuda a crear esta imagen retro. (Foto: Pinterest Rottenkart)

Como te hemos contado sobre los looks de otras famosas, no es necesario gastar una fortuna para lucir bien, pues muchas veces un presupuesto limitado puede salvarte de un apuro si sabes qué elegir. Asimismo, las prendas básicas del clóset juegan un papel importante para crear todo tipo de estilos y la tendencia actual no se salva de esto, así que corre por tus tops, minishors, faldas cortas (en especial las tableadas) y un buen par de medias rotas.

Una segunda opción para presumir una imagen gótica o punk es apostar por los looks monocromáticos en negro y una alternativa de lo más sencilla es darle espacio a los shorts de tiro alto, combinados con medias rotas y botas de plataforma. Asimismo, un top de tirantes y encaje te puede ayudar a crear la armonía que esta estética requiere.

No olvides que los accesorios también son necesarios para elevar el look y para ello puedes optar por joyas chunky, cadenas o cualquier tendencia que llame la atención por su tamaño.

Las botas altas no pueden faltar en tu clóset. (Foto: Pinterest Armypink)

Entre los accesorios que te ayudarán a imponer moda este otoño también destacan los sombreros de gamuza, pues cada año se popularizan y se convierten en el complemento perfecto de todo tipo de looks. Por otro lado, y si los corsets no son lo tuyo, puedes probar combinar blusas negras con un arnés que ayude a entallar la figura y darle un toque original a tus looks.

Como notarás con el look anterior y en el siguiente, las medias son básicas para presumir el mejor estilo, sobre todo cuando se llevan con botas de plataforma; sin embargo, no son las únicas, pues también puedes agregar prendas con transparencias como las que están causando furor en redes sociales, sobre todo después de vérselas a Danna Paola o Dua Lipa, quienes han renovado su estilo radicalmente.

No olvides usar estampados. (Foto: Pinterest Katlyn Collier)

Algo que destaca en la estética gótica y punk y con la que Alaska causó furor en sus años fue en buscar prendas en las que el encaje, la gamuza, el cuero, el látex y los estampados estuvieran presentes; recuerda que combinar dos o más texturas es ideal para estar en tendencia. Asimismo, juega con las partes del cuerpo que ocultas, pues era normal ver en la intérprete de "A quien le importa" dejar sus hombros al descubierto con todo tipo de escotes.

Por supuesto, siempre se puede renovar lo anterior al agregar prendas con mangas largas y vestidos negros largos como el siguiente, el truco está en balancear el escote, sobre todo cuando se lleva en las piernas.

¿Cuál es tu look favorito? (Foto: Pinterest Dicas de Mulher)

