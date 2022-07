Manelyk: 3 bikinis para presumir el mejor estilo en verano 2022

La temporada vacacional por el verano está más cerca que nunca y si quieres presumir el mejor estilo en todo momento debes conocer cuáles son las tendencias del momento para los bikinis, pues la moda no sólo se queda con los looks que hay que llevar el resto del día, sino también en aquellos momentos en los que nos apetece nadar o tomar el Sol para conseguir un bronceado uniforme y perfecto.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunos de los modelos preferidos de la temporada para presumir el mejor estilo desde la alberca o la playa y para ello tomamos como referente a Manelyk González, quien es uno de los íconos de la moda más importantes del momento, pues también es una de las influencers mexicanas que se ha ganado el cariño de todo el público gracias a su carisma en programas como "Acapulco Shore" o el reality de baile de "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Y es que en más de una ocasión Manelyk ha modelado las mejores tendencias de moda, en especial si se trata de los bikinis, pues es la famosa que más diseños, cortes y colores ha presumido en redes sociales. De hecho, sus fotos en bikini siempre son la sensación, no sólo por presumir los resultados que han dejado en su cuerpo las intensas rutinas de ejercicio con las que entrena, sino también por demostrar que se puede lucir perfecta en bañador siempre y cuando se agreguen los accesorios correctos.

La influencer es el ícono de la moda del momento. (Foto: IG @manelyk_oficial)

Bikini azul con pañuelo

Una de las primeras ideas de la modelo para conquistar el verano es un bikini azul bastante encendido con el cual robarse todas las miradas; sin embargo, el color no es lo único que está de moda esta temporada, pus los modelos conocidos como "al revés" que dan un toque único a la parte superior del bañador. Asimismo, las clásicas cintas para atar por detrás del cuello y la espalda, además de la cadera son ideales para lucir perfectas.

En su caso, Manelyk agregó su estilo personal con un pañuelo estampado para el cabello y lucir aún más en tendencia, sobre todo si el diseño de este accesorio tiene grecas u otros elementos con los cuales sumarse a la tendencia boho que es tan popular desde la primavera.

Collares y pulseras también son ideales para un look como este. (Foto: IG @manelyk_oficial)

Bikini rojo con kimono y sombrero pesquero

Uno de los colores que nunca pasarán de moda es el rojo, por lo que lucirlo en un bikini de temporada es la mejor opción para estar en tendencia. De acuerdo con la modelo, se puede apostar por un corte clásico triangular y unas bragas de tiro bajo para presumir un vientre plano; mientras que los accesorios también juegan un papel importante y sólo la influencer sabe cómo lograrlo de forma correcta.

Para ello, agregó un sombrero pesquero negro, pues se trata de una pieza que está muy de moda desde que inició el año y que además se puede usar en cualquier look y estilo. Por otro lado, Manelyk agregó un colorido kimono con el que causó sensación y que de paso es ideal para proteger la figura de los rayos del Sol o para cubrirse después de nadar en el mar.

Las cadenas en la cintura también son ideales para un look en bikini. (Foto: IG @manelyk_oficial)

Bikini negro y lentes biker

Como te hemos contado en más de una ocasión, especialmente en los looks de Kim Kardashian, los lentes negros de biker son perfectos para estar en tendencia este verano y la ex Acapulco Shore lo sabe mejor que nadie, por lo que ha llevado este accesorio hasta la palaya para acompañar sus looks en bikini.

Los bikinis negros son la mejor opción para aquellas personas que quieren lucir elegantes durante las vacaciones, pues dan un estilo totalmente único y muy favorecedor para la figura, en especial si se busca un diseño con detalles como una pieza metálica en el top o un corte asimétrico en las bragas.

Manelyk conquistó la red con este look. (Foto: IG @manelyk_oficial)

