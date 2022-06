3 tips para cuidar tu piel este verano si quieres disfrutar del Sol

Disfrutar del Sol es uno de los propósitos de muchas personas para las vacaciones de este verano, pues el pasar horas bajo los rayos solares es una de las actividades favoritas, en especial cuando se busca el bronceado perfecto o unificarlo al resto del cuerpo; sin embargo, no tener los cuidados adecuados puede ser muy perjudicial no sólo para la apariencia con la aparición de manchas o quemaduras, sino también para la salud.

Los expertos han advertido por años que no importa si una persona se expone a la radiación ultravioleta por medio de camas de bronceado o por exponerse al Sol, ya que en todos los casos "aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro de la piel y de cáncer de piel", se lee en el sitio especializado Mayo Clinic. Por supuesto, esto no quiere decir que hay que evitar a toda costa la exposición a los rayos solares, pues también son necesarios para la salud, ya que el "cuerpo produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente al Sol", señala Medline Plus.

Es por ello que los profesionales de salud siempre comparten sus mejores tips para no causar daños en la piel, entre los que destaca una buena alimentación y alimentos ricos en antioxidantes que pueden ayudar a prevenir la aparición de manchas, quemaduras y envejecimiento prematuro. Por otro lado, una correcta hidratación tanto por el consumo de agua como con productos de belleza, puede hacer ayudar a protegernos y evitar ciertos daños. Por supuesto, esto no es todo, ya que desde el exterior también se pueden implementar algunos trucos, especialmente durante el verano.

Los sombreros son ideales para cuidar la piel. (Foto: Pexels)

Evitar exponerse cuando los rayos del Sol son muy intensos

Los baños de Sol son fundamentales para cuidar de nuestra salud e incluso suelen ser recomendados para que el cuerpo sea capaz de producir la vitamina D; de hecho, los pediatras piden que los bebés tengan estos famosos "baños" con los rayos solares, por supuesto, siempre cuidando ciertos aspectos, como que la luz impacte en sus cuerpos siempre a través de una ventana.

Claro que se tienen que tomar otras consideraciones que no sólo son aplicables para los bebés, sino también para el resto de personas de todas las edades. Uno de los mejores ejemplos es que los dermatólogos siempre han sugerido que no se tome el Sol cuando los rayos se encuentren más fuertes, pues esto puede ser perjudicial para la salud.

Así que si este verano buscas un bronceado perfecto, evita la exposición solar por largos periodos y especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 16:00 de la tarde, ya que son las horas en las que los rayos solares pueden causar daños en la piel que va desde enrojecimiento e hinchazón, hasta quemaduras y manchas que pueden tardar semanas en desaparecer.

Cubrir la piel

Sabemos que el verano es la temporada perfecta para usar prendas escotadas y cortas que ayuden tanto a lograr el bronceado perfecto, como a soportar los días más calurosos; sin embargo, el segundo de los tips es opuesto a este tipo de tendencias de moda. Por su parte, los profesionales de salud recomiendan que cuando se tiene que pasar el día fuera y expuesto a los rayos solares, la mejor opción es cubrir la piel.

Algunos de los consejos son utilizar ropa de tejido ajustado que cubra los brazos y piernas, además de complementar con accesorios playeros y veraniegos que ayuden a no perder el estilo, pero a cuidar la salud, como es el caso de los sombreros y lentes con protección UV.

Cubrir la piel es ideal para cuidarla. (Foto: Pexels)

Usar protector solar

El último de los tips para cuidar la piel este verano, y en general el resto del año, es usar protector solar de amplio espectro, resistente al agua y que tenga un factor de protección solar (FPS) de al menos 15, aunque lo ideal sería de 30. Cabe destacar que su correcta aplicación es fundamental para ayudar a protegerse, pues un error muy común es colocarlo un par de minutos antes de salir y ya no retocarlo durante todo el día.

Sobre ello, los expertos indican que lo ideal es aplicar el protector solar entre 15 y 30 minutos antes de salir; mientras que cada dos horas se debe aplicar una nueva capa que ayude a proteger la piel. Asimismo, se sugiere que en temporada como el verano, cuando las personas transpiran más o se la pasan por largos periodos bajo el agua, ya sea de la alberca o el mar, las aplicaciones deben ser más frecuentes.

SIGUE LEYENDO

Conoce el maquillaje de piernas resistente al agua perfecto para un verano cuidado

Cómo hacer jabón de arroz en casa para aclarar e hidratar tu piel

Esta es la vitamina que te ayuda a regenerar la piel y producir colágeno