Ana Bárbara: 3 bikinis con los que impone moda para este verano 2022

El verano es la temporada perfecta para una escapada en la playa, olvidarse de la escuela o el trabajo y disfrutar como nunca de las vacaciones; sin embargo, hasta en los días de descanso hay que saber qué usar para lucir perfectas, en tendencia y por lo tanto al último grito de la moda. Aunque en ocasiones anteriores te hemos hablado de lo que no puede faltar para lograrlo, como las sandalias y los kimonos, en esta ocasión te compartimos los bikinis ideales para conquistar a todos.

Pues aunque para muchas personas los trajes de baño pasan desapercibidos o no se les presta la misma atención que para el resto de los looks, es importante recordar que los bikinis son clave para presumir el mejor estilo y para ello no hay mejor referente que las famosas, pues siempre llevan los modelos y tendencias del momento.

Uno de los mejores ejemplos es Ana Bárbara, quien este fin de semana disfrutó de la playa y se dijo dispuesta a imponer tendencia, y es por ello que en esta ocasión compartimos sus mejores looks en bikini con los tres modelos que son tendencia esta temporada veraniega, para que al igual que ella logres imponer moda desde la playa.

Animal print

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Lo busqué" demostró que el estampado de animal print nunca va a pasar de moda y que es la mejor opción para unas vacaciones en la playa y para usarlo no existe mejor opción que un traje de baño de dos piezas que además está en tendencia, según lo que se ha visto en los looks de otras famosas como Kim Kardashian. Esta prenda destaca por tener cintas para atar por detrás el cuello y la espalda, así como en los laterales de la cadera.

En cuanto a los colores que se pueden usar en verano de 2022, Ana Bárbara confirmó que los tonos tierra son ideales para un look más discreto y además quedan perfectos con un diseño de animal print. Cabe destacar que este año el tiro bajo regreso como el gran protagonista, por lo que una opción para estar en tendencia es usar bragas que dejen al descubierto el abdomen, justo como este modelo de la jueza de "La Academia".

Ana Bárbara con bikini animal print. (Foto: IG @anabarbaramusic)

Bikini neón

Los colores neón también son tendencia este 2022 y son perfectos para usar durante el verano, en especial si se llevan en los bañadores y aunque opciones hay muchas, Ana Bárbara dejó en claro que el naranja es una excelente alternativa, en especial si se combina con otras ideas que están arrasando. De acuerdo con la cantante, unas bragas con este color llamativo son ideales para contrastar con un top blanco de mangas al hombro.

Por supuesto, para tener el mejor estilo, también se pueden agregar prendas con estampados, en especial si son tropicales o de flores, ya que siempre dan el toque final a los looks playeros; en lo que respecta al corte de las pendas, la cantante lució su minicintura y abdomen marcado con cintas de las bragas. Asimismo, accesorios como joyas o sombreros son ideales para causar sensación.

Los accesorios son piezas clave para estar en tendencia. (Foto: IG @anabarbaramusic)

Bikinis negros

Como te hemos contado en otras ocasiones, los bikinis negros tienen mucha popularidad cada verano, pues son un color que le queda a todos los tipos de pieles, ya sean frías, cálidas o neutras, pues las hace brillar como pocos colores; mientras que siempre se ha relacionado directamente con la elegancia y el mejor estilo, sin tener que recurrir a los tonos más llamativos para acaparar miradas.

Por supuesto, Ana Bárbara nos ha dejado en claro que incluso en los colores más oscuros, tiene las opciones perfectas para causar sensación en verano. Este diseño con detalle en los tirantes del top y las cintas de las bragas le dan un toque coqueto que crea el balance perfecto con lo elegante.

Los sombreros de Ana Bárbara también son ideales para estilizar los looks en bikinis. (Foto: IG @anabarbaramusic)

SIGUE LEYENDO

María León da clases de estilo con sexy bikini a rayas que resalta sus curvas en la playa | FOTO

Los bikinis rosas se convierten en la sensación del verano; estos son algunos looks

La influencer Dani Fernández Nazer muestra cómo usar trajes de baño para el verano | FOTOS