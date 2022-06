"¿Cómo le dices a tu pareja que has decidido no tener hijos?"

Para muchas personas tener hijos es la siguiente meta tras conseguir una relación estable, sin embargo, no es una regla que se deba cumplir en todo momento, pue los planes de cada persona pueden ser muy diferentes, incluso entre la misma pareja, algo que puede ocasionar muchos problemas por las visiones a futuro que se tienen individualmente, sobre todo si se toca el tema de convertirse en padres.

Este es el caso de una mujer que se pregunta cómo debe decirle a su pareja que ya decidió no tener hijos y para ello comenzará a cuidarse con medicamentos. A través del foro virtual de Carolyn Hax, hizo la inquietante revelación para recibir algunos consejos de los miembros y así poder evitar problemas en su relación. "He decidido con seguridad que no quiero tener un hijo y probablemente buscaré métodos anticonceptivos permanentes. Necesito decirle a mi pareja", expresó.

"Hemos estado juntos durante varios años trabajando en la suposición que los niños estarán en el futuro. Probablemente todos van a estar destrozados por esta noticia y podría (50 por ciento de probabilidad) cambiar los términos de nuestra relación. Por lo tanto, lo estoy temiendo y he pasado varios días atascada pensando en cómo y cuándo mencionarlo", dijo.

Recomiendan dar la noticia en el momento adecuado. (Foto: Pexels)

Sobre ello, pidió a los miembros del foro algunas recomendaciones para tocar el tema con su pareja, pues no deja de preguntarse qué es mejor, si un discurso previamente planeado o alguna otra opción para "suavizar" el golpe que la noticia tendrá. Es por ello que muchas personas recomiendan darse prisa en comentar sus planes a futuro y recordarle a la mujer que una opción para iniciar la incómoda conversación es mencionar: "No hay una buena manera de decir esto, así que lo diré".

Posteriormente, le sugieren tener la conversación en un momento de calma y evitar hacerlo cuando su pareja esté a punto de realizar algo importante o antes de ir a su trabajo. "Dilo pronto, sí, pero cuando tu pareja no vaya corriendo a otra cosa. 'Entonces, ah, ¡buena suerte con tu gran presentación!' No es como quieres terminar esta pequeña charla", se lee en uno de los comentarios.

En cuanto a las posibles reacciones que puede haber tras recibir una noticia como esta, especialmente cuando la otra persona sí quiere convertirse en padre, es entender los sentimientos de la pareja y hacerle ver que lo que siente es válido.

"También prepárate para implicar otras conversaciones y para manejar un poco de ira con gracia, ya que es un gran problema. Hazle saber que estás disponible para él. Algo como, 'No te culpo por estar enojado. yo también lo estaría. Toma en cuenta que no te engañé: mi forma de pensar simplemente cambió con el tiempo. Estoy aquí para hablar cuando las cosas tengan sentido para ti'”, recomiendan.

Siguiendo con lo anterior, también aconsejan que en el caso en el que lo anterior no se haya dado así, hay que pedir disculpas por la mentira, "incluso sabiendo que probablemente le costará la relación. Respuesta corta, menciona esto de la única manera defendible: con integridad".

