"Me siento culpable porque mi mamá no será abuela", es la confesión de una mujer con la que muchas otras personas se sienten identificadas e incluso agobiadas cuando sus sueños y metas no incluyen la maternidad, un tema que puede causar mucho conflicto con los familiares.

Es por ello que una mujer anónima abrió su corazón y preocupaciones en un foro virtual con Carolyn Hax, en donde personas que han pasado por situaciones similares dejaron sus mejores recomendaciones. Y es que aunque a veces la maternidad sí pasa por la cabeza de las personas, a veces las circunstancias y factores externos pueden llegar a afectar los planes, justo como que ocurrió a esta mujer.

"Estuve planeando tener un bebé, pero se vino abajo por la pandemia y, de hecho, estoy bastante bien con la situación. Mi vida es agradable como es", explicó; sin embargo, entre sus preocupaciones destaca el estado emocional de su madre, quien siempre ha esperado el día en que pueda convertirse en abuela que, al parecer, ahora no será posible.

"Mi hermana no va a tener hijos nunca y yo era la única esperanza en la que mi madre podría convertirse en abuela. Ella nunca me ha presionado ni nada, pero sé que ella está triste por esto y me rompe el corazón. Ella es muy dulce y habría sido una maravillosa abuela. ¿Algún consejo para lidiar con esta tristeza? Por un lado, quiero disculparme, pero no siento que una disculpa sea lo que se necesita", detalló en el foro.

Ante la situación, personas que empatizaron con la historia o que incluso en carne propia han pasado por un momento como este, dieron sus mejores consejos, entre ellos destaca el de una mujer cuyo sueño también era ser abuela, pero que reconoce "no es responsabilidad de mis hijos satisfacer esa necesidad por mí, es mía".

Entre los consejos destaca el llevar a la madre a voluntariados con niños. (Foto: Pexels)

De acuerdo con la mujer de cinco hijos, todos adultos, no es probable que sus hijos la vayan a convertir en abuela y aunque reconoce estar triste por la situación, compartió su reflexión más personal: "Lo más importante es que mis hijos hagan sus vidas por sí mismos, que se hagan felices a ellos, no a mí. Les he dicho que el camino tradicional —salir de la escuela, conseguir un trabajo, un coche, una casa, pareja y tener hijos— son las reglas de otras personas y que no tienen que seguirlas. Necesitan crear el camino que sea mejor para ellos".

En ese sentido agregó que para cubrir sus necesidades de darle afecto a un nieto que no tendrá, se pueden cubrir de otras formas como ser voluntaria en algún lugar con niños o adoptar un cachorro. Asimismo, afirmó que una disculpa no es el mejor camino que la mujer debe seguir. "Mi esperanza para mis hijos es que construyan una vida que los haga felices, no es necesario disculparse.", concluyó.

Claro que no fue la ��nica persona en precisar que una disculpa no es necesaria y que, por el contrario, una plática puede solucionar las cosas. "Si tienes una buena relación con tu mamá, habla de esto con ella mientras toman un café y dile: 'He notado que pareces triste porque cambié mis planes de tener hijos. No me arrepiento de la situación, pero sí de que no llegues a ser abuela, porque serías increíble. ¿Cómo estas?"

Por otro lado, una mujer que se enfrentó a una situación idéntica con su madre, apostó por el diálogo para encontrar una alternativa. "Acordamos que ella podría gastar su maravillosa vida en trabajo voluntario y niños de familias más distantes, y todo salió bien", en ese sentido recomendó proponer voluntariados con niños, entre los que destacan actividades como ir a leerles. Asimismo, otro miembro del foro destacó que no sólo los nietos necesitan cariño y que desde cuenta propia en su trabajo en una biblioteca apoyó a muchos menores.

"Uno de mis recuerdos favoritos es el de una bibliotecaria que era soltera, pero que tenía cientos de 'hijos' y 'nietos' gracias a que cuidó de nosotros. Sus cumpleaños eran con grandes fiestas y su funeral tuvo que ser en la escuela porque vino mucha gente", recordó.

Una historia similar fue detallada por una mujer que afirmó que los trabajos y voluntariados con niños sin familia son una excelente opción de dar el cariño de una abuela. "Es muy gratificante. Estos niños necesitan amor, comprensión y ayuda para superar algunas situaciones difíciles", explicó.

