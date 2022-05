Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"

Una de las metas de muchas parejas es tener una buena relación con la suegra; sin embargo, el panorama puede ser complicado cuando se sospecha que de por medio hay una forma de control que a la larga puede ocasionar problemas. Este es el ejemplo de una mujer que al descubrir ciertas actitudes de la madre de su pareja, no deja de preguntarse: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de 'control'?"

Aunque la respuesta parece muy clara, hay que considerar muchos factores de por medio e incluso comenzar a poner límites entre la relación que la suegra tiene tanto con su hijo, como con su nuera. Y es que en casos como estos, en los que una persona se descubre a sí misma y a su pareja mintiendo en nombre de alguien más, los problemas pueden subir de nivel al grado de llegar a desconfiar.

"Me acabo de dar cuenta que mi suegra nos está controlando tanto a mí como a mi pareja y no lo habíamos notado", confesó la mujer en un foro virtual de la columnista Carolyn Hax.

Esta forma de control a la que la mujer anónima se refiere, también está afectando la relación con su pareja, ya que al ambos guardarse ciertos "secretos" con la madre de su esposo, también se ven obligados a mentir y obedecer. "A mí, más recientemente, me preguntó si había hecho algo que me molestara, lo había hecho, pero me pidió que no le mencionara nuestra conversación a su hijo. No se lo mencioné. No estoy segura de si la estaba 'obedeciendo' o si simplemente no quería hablar con él al respecto", explicó.

Por supuesto, este tipo de secretos también incluyen al propio hijo de la mujer y en ese sentido, la víctima afirma que hace poco descubrió a su esposo en una situación similar: "Lo atrapé en una mentira sobre dónde estaba. Dijo que estaba en nuestra casa cuando en realidad estaba en la casa de su mamá. Le pregunté por qué mintió y me dijo que ella, en broma, le dijo que no me dijera que estaba allí".

Es por ello que la mujer que reveló su historia busca un consejo para poner límites en la relación e influencia que su suegra ejerce contra ella y contra su pareja, pues como adelantábamos, situaciones como estas pueden traer más problemas que soluciones. "No sé cómo sacarle el tema a él, y tengo miedo que se ponga a la defensiva con ella y se enoje conmigo", externó con preocupación por no saber cómo responder a este presunto control.

¿Problema con la suegra o con la pareja?; así se puede identificar

Entre los consejos que destacan en el foro, hay quienes piden no actuar como si estuviera asustada y no dar por hecho que se trata de una forma de control y, por el contrario, tener una conversación incómoda con su pareja para externas sus preocupaciones sobre las sospechas de por qué la suegra les pide mentir.

"Solo ve con tu esposo y dile: 'Estaba recordando nuestra conversación sobre que estuviste en la casa de tu madre. Me di cuenta de que tu mamá me dice cosas así a veces, para no decirte algo, generalmente algo totalmente inofensivo'. Así como preguntarle si alguna vez lo ha pensado y reiterar que para ti no es una situación cómoda y esperar su respuesta”.

Otra alternativa es cuestionarle por qué si notó que su madre "bromeaba" con mentir, por qué continuó con lo que la mujer le pidió. "Mentirle a tu cónyuge sobre las cosas cotidianas es una buena manera de perder la confianza en un matrimonio y romperlo", advierten sobre situaciones como estas.

Según su con su reacción ante ambos cuestionamientos, se debe empezar a considerar el siguiente paso a tomar, ya que "si él reacciona mal a eso, es un problema de pareja, no un problema con tu suegra", afirman personas que brindan sus consejos. En ese mismo sentido, hay quienes sugieren comenzar a decir "no" a la madre de su esposo, ya que el establecer límites cada que ella pide que guarden secretos puede ayudar a aliviar la tensión.

Por otro lado, detectar si se tata de una forma de control puede ser más fácil y la víctima se puede tomar con dos caminos; el primero es que sólo se trate de un hábito "desarrollado a través de sus propias inseguridades", mientras que en el segundo caso, podría dar "pistas serias sobre ser un comportamiento de controladora". En ambos escenarios, la mejor opción siempre está el derecho a negarse a lo que la suegra pide.

Cabe destacar que quienes han pasado por situaciones similares le recomendaron comenzar a pedirle honestidad y transparencia a su pareja.

