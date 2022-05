"Mi esposo y yo tenemos una hermosa niña: ¿Cómo decidir si debemos tener otro hijo?"

"¿Cómo decidir si mi pareja y yo debemos tener otro hijo?" es una de las preguntas que se debe analizar desde muchos puntos de vista, pero encontrar la respuesta puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si las dos partes de la relación quieren cosas diferentes. El ejemplo perfecto es el caso de esta mujer que quiere un segundo bebé, pero que su esposo se resiste por el estrés que le supone tener que hacer ajustes a los ingresos económicos de la familia.

En un foro de discusión con la columnista Carolyn Hax, una mujer anónima explicó: "Mi esposo y yo tenemos una hermosa niña. Es una bebé tranquila, como son todos los bebés, pero ha sido un año difícil"; sobre ello, detalló que las discusiones de agrandar la familia ya han comenzado, pero las diferencias de pensamiento entre ella y su pareja no les permiten tomar la decisión final. ¿Pero qué se debe hacer cuando la presión social también juega un papel importante?

Por un lado, quien cuenta hasta historia asegura querer un segundo bebé; por el contrario, su esposo afirma estar "bien con uno", sobre todo tras considerar razones financieras, un hecho que puede frenar a cualquiera, sobre todo tras las complicaciones que supuso la llegada de la pandemia.

"Observo a casi todos mis amigos y familiares que tienen dos hijos. Sé que eso no debería ser un factor en mis decisiones, pero es realmente difícil no pensar: 'Todos lo hicieron, ¿por qué nosotros no?'", precisó la mujer.

Además de esta presión social, intervienen otros factores como la edad y hasta un posible arrepentimiento de lo que podría pasar tanto al considerar tener otro hijo o no tenerlo. "Ambos estamos cerca de los 40. ¿Cómo puedo aceptar que estamos completos como una familia de tres, o decidir que seríamos capaces de manejar el estrés físico y emocional de convertirnos en una familia de cuatro?", se cuestiona nuevamente con la intención de recibir consejos para resolver la situación.

Y de acuerdo con lo que se lee en el foro sólo queda un camino: decidir por medio de la discusión en pareja. En ese sentido, Carolyn Hax destaca que en un escenario como este, en el que sólo se ve estrés y comodidad por sólo tener una bebé, así como un rotundo "no" del esposo, sólo queda un camino: resignarse a que es la mejor opción para ambas partes y, por lo tanto, para toda la familia.

Por supuesto, no es lo único a considerar, ya que también se deben de tomar en cuenta todos los aspectos positivos que el tener otro bebé supondrá y sobre ello es importante recordar que la mayoría de las personas tienden a adaptarse a las nuevas circunstancias, incluso si se trata de problemas. "Si tienen otro hijo, se adaptarán y manejarán el estrés físico y emocional de convertirse en una familia de cuatro. Encontrarán las formas de hacerlo, porque esa será la vida y la lista de tareas con las que se despertarán todos los días. Si decide no tener otro hijo, se adaptará a tener una familia más pequeña de lo que una vez imaginó".

Asimismo, las parejas que se enfrentan a situaciones como estas, siempre deben de tomar en cuenta que la decisión está en sus manos y no en la presión que supone comparar escenarios con la vida de otros matrimonios. "Pensar que hay una respuesta incorrecta podría ser lo que le está haciendo tropezar", se advierte en otro de los consejos.

"Soy una de esas familias que ves con dos niños. Ojalá tuviera uno. En mi interior sabía que solo quería uno, pero mi esposo quería otro y me dije: 'Oye, todos los demás lo hicieron. Me arrepentiré de no tener un segundo'. Haz lo que sea mejor para tu familia, no lo que ves que hacen los demás. No siempre sabes lo que está pasando dentro de las cabezas y corazones de estas otras familias", dijo otra mujer.