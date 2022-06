"Mi novia cree que los abrazos con otras mujeres son inapropiados porque tengo una relación con ella"

La confianza en pareja es fundamental para que la relación fluya de manera correcta; sin embargo, en muchas ocasiones los celos o el miedo a ser víctima de una infidelidad pueden traer muchos problemas al noviazgo hasta el grado de llegar tener que cuidarse hasta del más mínimo error, como puede ser el caso de darles abrazos a otras mujeres, ¿pero qué se hace en casos como este?, ¿cómo lograr que la desconfianza no ponga fin al amor?

Este hombre se encuentra exactamente en esta posición y sobre ello afirma que su novia "cree que los abrazos con otras mujeres son inapropiados porque tengo una relación con ella". ¿La razón?, que las infidelidades siempre han estado presentes en las relaciones que ha tenido la mujer y es por ello que volver a confiar en su nueva pareja aún no le es nada fácil. Ante tal situación, su pareja se acercó al foro virtual de Carolyn Hax en busca de un consejo.

"He estado en una relación comprometida y monógama con una mujer durante aproximadamente un año. Ella ha estado en tres relaciones importantes (un matrimonio y dos novios de relación larga), y cada una terminó por la infidelidad sexual del hombre", detalló el hombre anónimo.

Por supuesto, las experiencias anteriores de su pareja han hecho que actualmente desconfíe hasta de las interacciones más comunes entre la sociedad, como es el caso de los abrazos. En ese sentido, detalló al foro que "se enoja mucho cuando abrazo a otras mujeres". El principal problema de este tipo de interacciones, pues "ella cree que los abrazos son inapropiados porque tengo una relación con ella y que debería dejar de abrazarlas si me importan sus sentimientos".

En el foro afirman que la confianza es necesaria para que la relación funcione. (Foto: Pexels)

Debido a la situación, se ha generado una problemática en la relación, por lo que las cosas no fluyen nada bien y aunque él afirma tratar de no herir sus sentimientos, considera que la respuesta de su novia es una forma "de control, así que me resisto" a escuchar los reclamos de su pareja. Es por ello que se pide un consejo para lidiar con la situación, pues algo de lo que se siente seguro y confiado es sobre su "capacidad para ser monógamo y sexualmente fiel".

Entre las recomendaciones de los miembros del foro destaca que, lo que se necesita para que la relación funcione, tiene que trabajar en sí misma y en su confianza, sobre todo por su pasado historial amoroso "ha pasado por suficiente dolor como para hacer que cualquiera se estremezca"; sin embargo, afirman que esa no es razón suficiente para tratar de ejercer control sobre su novio.

"Ella puede pedirte que hagas X o Y porque se siente Z (todos tenemos derecho a pedirlo) y, claro, puedes aceptar eso de buena gana si te parece bien y quieres hacerlo. Pero también tiene derecho a negarse a su petición. Es tu cuerpo, tu comportamiento", se lee en otro comentario.

Sin embargo, en el caso en el que surjan más problemas tras decir un contundente "no" al no querer dejar de abrazar a otras mujeres, el hombre se debe de mantener firme con su respuesta y tener siempre en mente que "su novia no tiene derecho a manipularte, culparte o socavar tu tranquilidad hasta que cambies tu respuesta". Por otro lado, se advierte que él también debe considerar todas las opciones que su negativa puede traer que puede ser aceptarlo así o terminar la relación.

En ese sentido, también explican que el chantaje emocional y amenazas con comentarios como "no te importan mis sentimientos" sí son una forma de control que no se relacionan con querer abrazar a otras mujeres, ya que no hay nada de inapropiado en ello, pues lo fundamental en cualquier noviazgo, es la confianza tanto en la otra persona como en uno mismo.

"Tendemos a pensar que confiamos en otra persona, pero en realidad se trata de confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestra capacidad para juzgar el carácter de alguien. Confiar en que lo que creemos que es bueno para nosotros realmente lo es y durará. Confiando en que podremos saber cómo va y ver las cosas con precisión. Confiar en que podremos manejarlo y eventualmente estar bien si algo sale (incluso terriblemente) mal", señalan en el foro.

Por supuesto, el control puede traer otros problemas como es el hecho de "tratar de cambiar quién eres tú y lo que haces" y sobre todo, tener en cuenta que "depende de ella establecer por sí misma algún sentido de control sobre sus sentimientos, juicio y circunstancias a través de sus propias elecciones, no las tuyas".

Finalmente, en los consejos del foro se sugirió pedirle a su novia ir a terapia para que pueda trabajar sus problemas de desconfianza con un experto. Aunque algo fundamental es que si después de ello, "ella se mantiene firme en su creencia de que tiene razón en avergonzarte, engatusarte y gritarte para que cumplas sus órdenes, entonces puedes despedirte gentilmente e irte".

SIGUE LEYENDO

"¿Realmente es malo comenzar otra relación después de terminar una?"

"¿Es bueno llevar a mi novio a un viaje de chicas sólo porque él no tiene planes?"

Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"