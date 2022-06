"¿Es bueno llevar a mi novio a un viaje de chicas sólo porque él no tiene planes?"

Dicen que los polos opuestos se atraen, por lo que no sorprende ver que en muchas ocasiones las parejas son totalmente diferentes, pero a la vez se complementan a la perfección; sin embargo, no en todos los casos ocurre lo mismo y esto puede detonar problemas o incluso pensar en terminar el noviazgo porque, ¿qué se hace cuando tu novio nunca tiene planes con amigos o no tiene amigos?, es una pregunta similar a la que se hace una mujer anónima.

La problemática puede afectar en el noviazgo cuando una de las dos partes no tiene un grupo fiel de amistades con el cual organizar salidas e incluso viajes. "Mi novio aparentemente no tiene buenos amigos. Solía vivir en una casa con las personas a las que llamaba sus 'mejores' amigos, pero todos se mudaron... sin decírselo, lo que me hace pensar que ya no querían vivir con él", confesó una joven en el foro virtual de Carolyn Hax.

De acuerdo con el testimonio de esta novia, las relaciones de amistad de su novio no parecen ir nada bien en ningún círculo, pues incluso al ser "amigo de los chicos de mi grupo de amigos", sigue sin tener planes o sin ser invitado a viajes y salidas; un hecho que puso en alerta a esta mujer, pues presiente que "la gente no quiere acercarse demasiado a él" debido a sus actitudes, ya que "puede ser muy intenso" e incluso le gusta morder a los que lo rodean.

"A veces me siento tan ansiosa y asustada por él. Estoy planeando un viaje de chicas pronto, y estoy tan nerviosa de que no tenga planes ese fin de semana que estoy tentada de invitarlo", dijo ante el foro.

Los consejos destacan por recordar que no es su responsabilidad invitarlo a sus planes con sus amigas.(Foto: Pexels)

Por supuesto, la invitación viene más por el malestar que la situación le provoca, que por ganas reales de tener planes con él y según su confesión "me enferma pensar que la gente no tiene amigos", algo que incluso está afectando la toma de decisiones importantes, como es el hecho de poner fin a la relación, ya que esto supondría para el novio "quedarse sin amigos". Es por ello que se acercó al foro para pedir consejos y saber cómo actuar.

¿Red flag?; esto aconsejan

Tras escuchar la confesión, los miembros del foro alertaron a la mujer por estar en una relación con alguien que "es poco saludable emocionalmente" y en ese sentido advierten que esa es la razón por la que sus otros amigos se han alejado, en cambio, la novia "ha asumido la responsabilidad de él como si fuera un animal salvaje herido para que lo rehabilite". Además, aseguran que su actitud intensa y tendencia a "morder a otros" es lo que está poniendo a esta chica con los nervios de punta.

"Debes cuidarte, y reconocer que tienes que protegerte de las personas que te mortifican y usan otras formas de abuso emocional, rompiendo con ellos", se lee.

Asimismo, hay quienes le recordaron que lo fundamental es comenzar a cuidar de sí misma y de asumir la responsabilidad necesaria para salir con personas con estabilidad mental cuyos valores se vean reflejados en el amor y el respeto.

"Tienes la responsabilidad de elegir personas que te traten con amor y respeto. No la mayor parte del tiempo, no cuando las cosas salen como quieren, no cuando les dices las cosas correctas, siempre. Siempre con amor y respeto", dijo otro usuario de la plataforma.

En cuanto a la pregunta de si es bueno llevar al novio a un viaje de chicas sólo porque él no tiene planes, afirman que la joven no tienen la responsabilidad de hacerlo y menos cuando se hace desde la culpa. "No te corresponde llevar un invitado a una fiesta o ser el coordinador social de un adulto que puede pasar un fin de semana solo o, mejor aún, recibir asesoramiento"; sobre el último punto, recomiendan a la mujer de la confesión que sea su novio quien resuelva su situación con autoevaluación, terapia y pasatiempos.

Si se sospecha que la persona puede atentar contra su vida al quedarse solo, hay que pedir ayuda. (Foto: Pexels)

Por otro lado, si se cree que al pasar un fin de semana solo también se pone en riesgo su vida, lo ideal es llamar a la línea de emergencia para pedir ayuda. Y en lo que respecta a la joven, también se sugiere el buscar ayuda para poder dejar la relación que le está causando malestar.

"Te recomiendo que investigues tu propia codependencia. Tomar la falta de amigos de alguien como tu responsabilidad no es una respuesta saludable. Ese es el trabajo que debes hacer contigo misma sin importar lo que suceda con este novio en particular", advierten.

Sobre lo anterior, la mujer aseguró que es consciente de sus propios problemas de codependencia, aunque reconoce que "él no es físicamente abusivo. Pero emocionalmente, diría que sí. Está deprimido, así que hay que considerar eso", y concluyó agradeciendo a todos por sus consejos.

SIGUE LEYENDO

"Me siento culpable porque mi mamá no será abuela"

Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"

"Estoy cansada de mi esposo, que siempre está cansado de su trabajo"