"¿Realmente es malo comenzar otra relación después de terminar una?"

En algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado por el terrible dolor de poner fin a una relación, pues incluso si las cosas no iban bien siempre queda la duda de ¿y ahora qué sigue? Porque una ruptura también implica tener que reencontrarse consigo mismo y a acostumbrarse a hacer por cuenta propia todo lo que se hacía en pareja.

Por supuesto, cada quien se enfrenta al duelo de una u otra forma y cada proceso es válido; sin embargo, las opiniones de otros pueden hacer que las dudas de si se está siguiendo el camino correcto surjan, sobre todo cuando se decide darse una nueva oportunidad en el amor. El ejemplo perfecto de lo anterior es el caso de esta mujer, quien se pregunta si es malo comenzar otra relación después de que una terminó.

“¿Hay realmente algo tan malo en comenzar otra relación justo después de que una terminó? Quiero decir: ¿Qué se supone que debo aprender o hacer en el intermedio de todo esto?”, cuestionó en el foro virtual de Carolyn Hax.

En ese sentido, la mujer anónima cuestionó si en lugar de animarse a conocer nuevas personas tiene que quedarse a lamentarse lo que ya no es. “Extraño la compañía, quiero sexo, ¿y de qué sirve “llorar” al hombre que me dejó? Los hombres tienden a ‘volver a ponerse en marcha’. Entonces, ¿por qué yo no puedo?”, agregó.

Con todas las preguntas anteriores se acercó al foro para recibir consejos sobre lo que podría hacer o para tratar de comprender a qué se refiere el resto cuando rechaza que una persona inicie una relación inmediatamente después de terminar una. Es por ello que algunos usuarios detallaron que un tiempo a solas puede ayudar a mejorar ciertas cosas y trabajar en uno mismo; aunque reconocieron que cada persona vive su proceso de duelo de maneras diferentes y, por lo tanto, necesitan cosas distintas.

“El punto es que el tiempo a solas puede ayudar a las personas a aprender qué es lo que salió mal (de la relación) o recuperarse de sentimientos difíciles de manejar”, se lee en un comentario de otra mujer identificada como Virginia.

Sobre ello detalló que hay quienes aún al terminar una relación se sienten bien y no necesitan ese tiempo porque no tienen nada de qué recuperarse. “Ninguna ley dice que tienen que decir que no. Hacemos lo que necesitamos, incluidos los hombres, por cierto, así como las personas que hacen generalizaciones, y todos necesitan cosas diferentes”, advierte.

Por otro lado, hay quienes aseguran que tras una ruptura no se tiene que iniciar una nueva relación, sino más bien buscar algo que ayude a la persona a satisfacer sus necesidades. “Cuando regresas a una relación de compañerismo y sexo, eso es exactamente lo que puedes esperar: compañerismo y sexo. Lo cual está bien, si eso es todo lo que quieres”, advierte un usuario más.

Asimismo, para otras personas la situación no se trata de qué es lo que hay que hacer durante un “intermedio”, ya que para ellos ese tiempo es el paso de la vida.

“La gente va y viene, y aunque algunos se quedan más tiempo que otros, solo hay uno que está allí durante todo el viaje”, indicó.

Finalmente, durante el foro se destacó que no es malo en comenzar otra relación después de que una terminó, aunque “cuando las personas se toman un tiempo libre, realmente están pasando tiempo consigo mismas. Esa es una relación que también vale la pena tener”.

SIGUE LEYENDO

"¿Es bueno llevar a mi novio a un viaje de chicas sólo porque él no tiene planes?"

"Me siento culpable porque mi mamá no será abuela"

Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"