"Mi novio le sigue enviando mensajes a su ex y lo niega, ¿debo preocuparme?"

Iniciar una relación supone muchos cambios importantes tanto en las interacciones diarias como en los planes, ¿pero qué pasa cuando una de las partes no ha dejado ir a su ex? Este es el caso de una joven cuyo novio sigue en contacto con su exnovia y tras haber sido descubierto se niega reconocer que aún se envían mensajes, ha desatado la preocupación e inseguridad de su actual pareja.

"Desde hace 10 meses mi novio le envía mensajes a su exnovia. Esto está ocasionando grandes problemas entre nosotros porque él sabe que me preocupa (sí, ¡soy insegura!), lo hemos hablado y él miente cuando se lo pregunto directamente. El problema principal es la confianza en ambos lados, que estamos tratando de abordar", reveló en el foro de Carolyn Hax.

A pesar que la joven le ha preguntado en más de una ocasión por qué sigue en contacto con su ex, nunca ha recibido una respuesta clara. Es por ello que se acercó en busca de consejos, pues actualmente se enfrenta a un debate en el que no sabe si "seguir esperando que se detenga o simplemente dejarlo en paz y dejar de preocuparme por eso". Por supuesto, los miembros del foro emitieron sus mejores recomendaciones en las que destacan que el novio dé una respuesta clara.

"¿Dejar de preocuparte por eso es una opción? ¡Entonces hazlo inmediatamente!", advierte una mujer que también se encuentra en una relación y sobre ello, le recuerda a la joven que esperar a que deje de enviarse mensajes con la ex no es una opción, sobre todo cuando "no ha mostrado signos de detenerse y te miente para que dejes de molestarlo; una esperanza sin fundamento es igual a tormento".

Por otro lado, hay quienes le piden que olvide la situación, pues la decisión final está en él y no en ella; sin embargo, el consejo que le piden aplicar es que comience a trabajar en su seguridad y confianza aún sabiendo que su novio mantiene contacto con una de sus exparejas.

"Creo que es bueno que no deje de enviarle mensajes de texto por ti. O ella es una amiga perfectamente platónica y él tiene razón en no ceder ante tu presión solo porque eres insegura, o él todavía está enredado con su ex y es mejor que eso sea visible para ti que taparlo superficialmente", se lee entre las opiniones del foro.

El contacto con su ex está causando problemas de confianza. (Foto: Pexels)

También destacan que tener una respuesta más clara por parte de su pareja podría ser una buena manera para que se genere confianza entre ellos. "Lo ideal sería que él tenga el coraje de decirte: 'No. Ella es mi amiga. No dejaré a mi amiga solo porque te molesta que también sea una ex. Estoy contigo ahora y tenemos que confiar el uno en el otro o terminar'". Es por ello que fomentan el diálogo, sobre todo para descubrir qué es lo que está ocurriendo y si realmente afecta la relación.

Incluso, hay quienes le piden a la joven olvidarse del asunto y prestar atención en el presente, así como trabajar en su confianza, sobre todo al vivir juntos.

"La confianza es sólo autoconocimiento. Saber lo que está bien contigo y lo que no, saber dónde están tus puntos ciegos, saber compensar esos puntos ciegos, sabiendo que estarás bien si te alejas de alguien en quien no confías, o incluso si te quedas y algo sale mal. Parece que todavía no confías lo suficiente en ti para tener una idea de lo que es y no es un comportamiento digno de confianza de él, o malo, justo o inmaduro", indica una persona más.

Finalmente, otro usuario sugirió que par dejar de preocuparse, puede comenzar a prestar atención en lo que sí le gusta y dejar detrás todo lo que no; "si con lo que sabes sobre él aún así persisten tus dudas y sus acciones no están ayudando, entonces termina con él en lugar de esperar mejores noticias. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con la ex, por cierto. Ella es solo es una lente a través de la cual puedes ver tu conexión con él".

