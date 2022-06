Así puedes hacer tu propio desmaquillante desde casa

Encontrar el desmaquillante perfecto puede ser todo un reto, sobre todo cuando se quiere usar con productos a prueba de agua o de larga duración, como pueden ser las máscaras para pestañas y labiales; sin embargo, existe una alternativa para quienes están cansadas de buscar, pues la clave está en fabricar uno desde casa.

La mejor parte es que se necesita poco dinero e ingredientes para dar con el desmaquillante más efectivo que todas las mujeres necesitan. Asimismo, quienes lo han puesto a prueba lo aman por ser una de las alternativas naturales perfectas para cuidar la piel, y es que el aplicarlo resulta menos agresivo para el rostro e incluso puede ayudar a mejorar su apariencia al hidratarlo y mantenerlo suave.

Así que corre por lápiz y papel para poner el práctica la receta perfecta para que desde casa prepares tu próximo desmaquillante favorito, que no sólo te ayudará a limpiar tu rostro a profundidad, sino también a proteger tu piel. Pues al tratarse de alternativas naturales y con muchas propiedades nutritivas, descubrirás que conforme más lo uses lucirás más radiante.

Paso a paso: Así puedes conseguir el desmaquillante y cutis perfectos

Para esta receta sólo necesitas dos ingredientes que no afectaran en lo absoluto a tu bolsillo y la mejor parte es que se trata de dos alimentos que son muy empleados en productos cosméticos, pues son ricos en nutrientes y ayudan a que la piel luzca radiante; la parte favorita de muchas es que es una de las opciones perfectas para todos los tipos de cutis, desde los más secos hasta los más grasos.

Se trata del aceite de coco, uno de los favoritos tanto para la cocina como para los remedios caseros y es que entre sus propiedades destaca la protección ante el envejecimiento prematuro de la piel, ayudarla a mantenerse hidratada por ser una fuente compuesta hasta en un 90 por ciento en agua; de hecho, se sabe que aplicarlo en el cabello también es una alternativa perfecta para mejorar su aspecto.

El segundo gran ingrediente es el aceite de almendras, del que te hemos hablado en más de una ocasión, y que es perfecto para proteger tu rostro del Sol, la aparición de manchas y para dejarlo más hidratado que nunca. Asimismo, se sabe que es una de las alternativas naturales ideales para eliminar la inflamación de la cara.

Lo primero que tienes que hacer es tener un frasco de vidrio a la mano y que sea exclusivo para este desmaquillante, para prepararlo vierte 25 ml de cada uno de los aceites y con ayuda de una cucharita mézclalos bien hasta obtener un aceite uniforme. Lo último que tienes que hacer es cerrar el frasco y dejarlo en un lugar fresco.

Para aplicarlo sólo tienes que tomar una de tus almohadillas desmaquillantes y sumergir ligeramente una de las caras en el aceite. Finalmente aplícalo sobre tu rostro como lo haces con otros productos para retirar el maquillaje; no olvides dejar la almohadilla un par de segundo sobre cada zona y posteriormente dar pequeños masajes circulares hasta que el rostro quede limpio.

Si este desmaquillante a base de aceite de coco aún no te convence, quizás el recordar que incluso los expertos lo recomiendan, te haga cambiar de opinión. De acuerdo con MedLine Plus, el aceite de coco también se suele utilizar en eccema, crecimiento en bebés prematuros, psoriasis, obesidad, cáncer de mama y enfermedades cardíacas; sin embargo, advierte que "no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos".

Aunque cientos de mujeres ha puesto a prueba el hacer sus propios productos de belleza desde casa, no olvides que lo ideal es siempre consultarlo con un experto de la salud que te ayude a determinar si se trata de un producto adecuado para tu tipo de piel, ya que hay unas más delicadas, secas, grasas o mixtas que otras. Por otro lado, si notas reacciones es fundamental que dejes de aplicarlo, recuerda que a pesar de tratarse de ingredientes cien por ciento naturales, el organismo puede tener alergias y reacciones que varían de persona a persona.

