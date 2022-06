Descubre los mejores correctores de ojeras, según los maquilladores

El kit de maquillaje de cualquier mujer debe estar compuesto indeclinablemente por un amplio abanico de herramientas, entre las que se destaca el corrector de ojeras. Es que este elemento de belleza es fundamental para ocultar las marcas oscuras que se forman en el contorno de los ojos producto del cansancio. Además, neutralizan la hiperpigmentación de las ojeras, camuflan algún grano inesperado y otras imperfecciones, iluminando la mirada. Es por ello que hoy, centrado en opiniones de profesionales del make up. te diremos cuáles son los mejores correctores.

Según especialistas, al momento de comprar un corrector de ojeras hay que tener en cuenta la fórmula, que sea de larga duración, que oculte las imperfecciones y realmente que las realce. También debe ser cremoso y nunca graso ni seco. En este contexto, expertos en maquillaje nos brindan detalles de los correctores que mejor funcionan.

El primer de ellos es un corrector de ojeras que cuida los ojos sensibles y camufla de forma sencilla y suave la imperfección del rostro. Se trata del Effacernes de Lancôme, que no solo sirve para corregir las ojeras sino que también para el surco nasogeniano y dependiendo del tono que utilicemos, podríamos emplearlo para ocultar manchas. Además tiene una cobertura media modulable y contiene agua de aciano y camomila de acción calmante por lo que es ideal para los contornos de ojos más delicados y deshidratados y se adapta a todas las necesidades.

A este listado le podemos añadir un corrector de ojeras que ilumine la mirada. Estos elementos del make up son ideales para aquellas mujeres que desean pigmentos luminosos e hidratantes. En este caso se sugiere el corrector de Luminous Silk de Giorgio Armani porque no cubre en exceso pero tiene la textura ideal para que no se nota sobre la piel y a la vez deja un aspecto muy bonito y luminoso.

Foto: Lancome

Mientras que en tercer término, quienes más saben de make up recomiendan utilizar un corrector de ojeras con esponja para garantizar que la aplicación quede natural y no se sobrecargue la piel. Si optamos por este, uno de los más demandados es El Borrador de Maybelline, que viene con esponja incorporada y bastará con utilizarlo solo bajo las ojeras y no sobre todo el contorno de ojos para no sobrecargarlo de producto, fundiéndolo a toquecitos para integrarlo sobre la piel y que no se vaya a otras zonas que no necesitan corrector.