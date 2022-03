Pantalones anchos: Así los deben usar las mujeres bajitas

La moda ofrece muchos secretos con los cuales todas las personas pueden lucir increíbles, pues todos los tipos de cuerpos son hermosos y perfectos para lucir las mejores tendencias del momento, siempre y cuando se cumplan algunos tips con los cuales resaltar y crear armonía en la figura.

Y si de las mujeres más bajitas se trata, las alternativas para alargar la figura son muchas; sin embargo, en varias ocasiones por miedo a experimentar y probar con prendas porque "no le van a mi tipo de cuerpo", se pueden perder de algo que realmente quieren probar, un buen ejemplo son los pantalones anchos.

Pues siempre se ha creído que los pantalones con una campana ancha hacen ver a las mujeres petite más chiquitas, sin embargo, se trata de una falacia, ya que se puede lograr una figura estilizada que las haga lucir más altas sin la necesidad obligatoria de agregar tacones o plataformas para ganar centímetros extra.

¿Cómo se logra esta imagen perfecta?

El truco detrás de esta penda es jugar con los looks monocromáticos tal y como demostró recientemente la actriz Yalitza Aparicio, pues antes de lucirse con un look Gucci, desde Yanhuitlán, Oaxaca, demostró que sus pantalones anchos y "efectos de la cámara", su estatura cambia radicalmente.

Para ello, basta con tener los famosos pantalones pata de elefante que Jennifer López impuso como una de las tendencias de moda para esta primavera. Algo que siempre debes de tener en consideración es que para lograr esta imagen alta, la prenda debe ser muy larga y que no deje al descubierto tus pies.

(Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Y es que de lo contrario, al escoger un pantalón ancho cuya campana no llegue al suelo, definitivamente acortará tu figura. Prueba de ello es que cuando J.Lo posó con un diseño estampado, logró el efecto contrario al de la actriz de "Roma". Ahora bien, si las telas lisas no son lo tuyo, las rayas verticales, en especial si no son tan gruesas, ayudarán a alargar las piernas.

(Foto: Facebook Jennifer Lopez)

Asimismo, es muy importante que cuides el tiro de los pantalones, pues aunque los altos son perfectos, nadie puede negar que a la cadera favorecen mucho a las más bajitas. Para combinar, la mejor opción es buscar una blusa ajustada o un top que deje al descubierto un par de centímetros del abdomen.

En cuanto a los colores, como te adelantábamos, lo ideal es que apuestes por looks monocromáticos; de lo contrario, un tono claro en la parte superior ayudará a dar ese efecto de piernas kilométricas que te harán ver más alta,

