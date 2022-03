Primavera: 5 vestidos que serán MODA esta temporada y te harán lucir increíble

La primavera está a sólo unos días de llegar y sin duda una de las prendas favoritas para la temporada son los vestidos, para este 2022 las colecciones y pasarelas ya dejaron ver cuáles son los estilos que estarán de moda y a continuación te presentamos 5 que además te harán lucir increíble.

Una de las características de la temporada primavera-verano es el calor, la temperatura sube y es el momento de sacar las prendas más ligeras y cortas, como las faldas, shorts y por su puesto, los vestidos, que siempre son una excelente opción para lucir bien en cualquier lugar y evento.

1. Vestidos con transparencias

Esta temporada cobran fuerza los estilos de telas veladas y tejidos que dejan entrever alguna parte del cuerpo, un estilo que no es nuevo pero que sin duda para la primavera se convertirá en uno de los favoritos.

Las transparencias vienen dadas por encajes tradicionales, al punto ligero, las gasas y los tules, y los colores serán tan variados como los tonos de la temporada, siendo siempre los más llevados el negro y blanco.

Las transparencias toman fuerza. Foto: Pinterest

2. El clásico blanco

Los desfiles y las colecciones de primavera-verano adelantaron que el blanco será uno de los colores protagonistas del 2022. Largo y con caída con unas sandalias, o cortos en cuello tipo "V" y con decorados de encaje, no importa como lo lleves, lo que interesa es que hagas lucir el tono al máximo.

El blanco será uno de los colores protagonistas del 2022. Foto: Pinterest

3. Estampado animal print

Los vestidos de estampado animal print marcará tendencia en la primavera 2022; pueden ser de estilo camiseros, sueltos cruzados, largos o cortos. Con un cinturón para remarcar la cintura y con tacones bajos o para quienes prefieren la comodidad, con tenis o botines.

Una tendencia en la primavera 2022. Foto: Pinterest

4. Los románticos con flores

En la primavera llegan los paisajes llenos de flores, y para el estilo de vestir no puede ser distinto. Un vestido con estampado floral te hará lucir increíble y a la moda. Al igual que otros looks, se podrán ver este 2022 en diseños cortos, largos y midi, combinados con coquetas sandalias o tenis, para un look casual, o con coquetos stilettos para algo formal.

Un vestido con estampado floral te hará lucir increíble y a la moda. Foto: Pinterest

5. Vestidos de estilo retro

Las modas siempre regresan y este 2022 lo demuestran las tendencias en vestidos, pues lo retro tomará fuerza, en especial los estilos de los años 60. Vestidos cortos sin mangas con cortes de falda ancha y los tonos vivos serán la moda a seguir para la temporada.

Lo retro tomará fuerza, en especial los estilos de los años 60. Foto: Pinterest

