Transforma tu blazer en vestido; así lo debes usar para primavera 2022, según Hailey Bieber

La primavera está a punto de llegar y prueba de ello es que los días cada vez son más soleados y calurosos, por lo que muchas personas ya comenzaron a desempolvar sus faldas, shorts y vestidos para lucirlos a la vez que se mantienen frescos durante la temporada.

Es por ello que te revelamos cómo puedes transformar una prenda que seguro está en tu guardarropa en un hermoso vestido que te haga lucir como la guapísima Hailey Bieber, quien es la reina a la hora de darle un toque de lo más magnífico a sus blazers para convertirlos en mini vestidos, una de las tendencias que dominarán en la temporada de primavera 2022.

Pues quienes siguen de cerca a la modelo seguramente sabrán que esta prenda es su mejor acompañante y que la hace lucir perfecta si del street style se trata, prueba de ello es que incluso con pantalones y tops ha hecho del blazer una pieza indispensable que también se puede usar en las temporadas más calurosas.

(Foto: Archivo)

Sandalias de gladiador serán tendencia esta primavera; truco que evitará que las cintas se te bajen

Así puedes usar un blazer como vestido

Lo único que necesitas son blazers oversize en colores oscuros como el negro o el azul, además de tonos nude como los beige y sus variantes, aunque el blanco también es una muy buena opción. Mientras que como accesorios necesitarás cinturones delgados, grueso y con diversos diseños que te permitan jugar con tu estilo.

Algo que debes tener presente de esta tendencia es que el resultado es un vestido mini, por lo que si no te sientes cómoda con el largo de la prenda, puedes lucir unas medias negras con detalles, que este 2022 prometen ser de las favoritas.

En cuanto a la transformación de la prenda en vestido basta con que por debajo utilices un bralette para que su encaje sobresalga con el escote; ahora colócate el blazer y abotónalo con normalidad, mientras que a la altura de la cintura deberás colocar tu cinturón para estilizar la figura.

Por otro lado, puedes jugar con el largo de las mangas y dejarlas tal cual están o remangarlas a la altura de tu preferencia, siempre cuidando que los dobleces queden perfectos. Finalmente, para lograr un efecto de piernas kilométricas, puedes usar unos taconees de pulsera.

(Instagram: @haileybieber)

Otra opción, es agregar alguna blusa o suéter con estampados y sobre ella un blazer negro abotonado; aunque esta vez, lo ideal según Hailey Bieber es dejar fuera los cinturones, pero debes tener cuidado ya que la caída de la prenda puede hacerte lucir un cuerpo cuadrado.

Finalmente, busca una opción más cómoda y combina el look con unos mocasines con calcetas; si no tienes idea de cómo lucir bien con esta tendencia, haz clic en este enlace, pues te revelamos todo lo que tienes que saber para no romper ninguna regla de estilo.

(Instagram: @haileybieber)

Por otro lado, si lo tuyo no son los blazers y buscas algo diferente, puedes lograr transformar una gabardina o chamarra en vestido. Claro que la modelo también ha llevado este look con unas sandalias verdes y ¡nos encanta!

¿Te animarías a lucir esta tendencia de primavera?

(Instagram: @haileybieber)

SIGUE LEYENDO

Primavera: 5 vestidos que serán MODA esta temporada y te harán lucir increíble

Jeans rotos regresan para primavera 2022; así los debes usar

Maribel Guardia revela el secreto para usar la misma prenda y siempre lucir espectacular