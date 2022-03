¿Sabes qué es el breadcrumbing? Tu ligue podría aplicarlo contigo; aprende a leer las señales

El breadcrumbing es un término que ha ganado importancia en redes sociales, pues sirve para explicar la manipulación y daño emocional que algunas personas suelen ejercer hacia sus "ligues", con quienes no están dispuestos a formalizar, pero tampoco a terminar. Aunque el escenario es parecido al ghosting no se debe confundir, ya que son situaciones totalmente diferentes.

Pues mientras el ghosting se trata de cortar toda relación con las personas e incluso pretender que nunca ocurrió nada entre ellos, con el breadcrumbing, o en español "dejar migajas de pan", es mantener viva la esperanza de que en algún punto la relación se formalizará, algo que crea una especie de "adicción" con las víctimas, quienes a veces reciben toda la atención y la mayor parte del tiempo son ignorados.

Sin embargo, en los momentos en los que no reciben la atención que les gustaría o en los momentos en los que sus mensajes no reciben respuestas, la otra persona se mantiene activa en otros espacios como las redes sociales para ver las historias, dejar comentarios o me gustas sin comprometerse demasiado. Esta forma de "dejar migajas" también se hace muy presente cuando los planes que la víctima propone no son de su interés y aunque promete ir, al último minuto cancela.

Una de las señales para identificarlo es que todo el contacto es por medio de mensajes. (Foto: Pexels)

Los tipos de apego en las relaciones de pareja; ¿con cuál te identificas?

Entre las personalidades de las personas que ponen en práctica esta estrategia con su ligue destacan aquellas que son narcisistas, por lo que no sorprende que siempre están dispuestas a recibir la atención, pero no a darla. Con esto también se comprueba por qué llevar el coqueteo a algo más es poco probable, sobre todo si comienzas a detectar las señales del breadcrumbing.

De acuerdo con los expertos, la falta de confianza y autoestima en ellos mismos los lleva a no ser claros en lo que buscan y quieren con una o varias personas. De aquí sale la segunda gran diferencia con el ghosting, pues no son capaces de romper el vínculo que los une a otros y por el contrario, van dejando sus "migajas" de atención y afecto, esperando que sea su ligue quien ponga fin a la relación.

4 tips para desarrollar las habilidades de tus hijos y elegir la mejor educación para ellos

Señales de que eres víctima de breadcrumbing

Para distinguir si eres víctima de esta nueva tendencia de manipulación te compartimos algunas de las señales más claras con las que tu ligue te está diciendo que no le interesas y a pesar de su atención momentánea no planea formalizar la relación.

Si identificas alguno de los signos, lo mejor es comenzar a ver por tus prioridades y cuestionarte si sólo mereces esas "migajas" de atención, sobre todo si entre tus planes está conseguir una relación formal.

Sus acciones no coinciden con sus palabras. Comunicación inconsistente. Te hace creer que está interesado dando pequeñas muestras de afecto y atención. A pesar del contacto y del "interés" por el compromiso siempre cancela o pone pretextos para realizar planes juntos; los únicos en los que muestra un interés genuino son aquellos con fines sexuales. Evita compartir detalles sobre su vida personal para mantener distancia y no mostrarse vulnerables. Te hace sentir confundido y angustiado.

SIGUE LEYENDO

¿Qué es la empatía? 4 tips para comprender mejor a los demás y fortalecer tus relaciones sociales

Para padres: Estrés Infantil, síntomas y causas que provocan este padecimiento

7 hábitos para alcanzar la felicidad en la vejez, según Harvard