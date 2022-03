¿Qué es la empatía? 4 tips para comprender mejor a los demás y fortalecer tus relaciones sociales

Seguramente en algún momento de la vida has escuchado esta frase “trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”. Si la ponemos en el contexto de la empatía, esta frase puede resultar un error, ¿acaso te gustan las mismas cosas que a los demás?, no lo creo.

Si lo que queremos es poner en práctica la empatía, tendríamos que tratar a los demás como les gustaría que los trataran a ellos y no a nosotros, ya que de lo contrario lo más probable es que los sigas tratando como no les gusta.

Cuando intentamos comprender a los demás estamos sentando bases sólidas en nuestras relaciones sociales. Ten en cuenta que toda relación social se nutre en buena medida de la empatía. Además, será muy difícil que alguien nos sea molesto si realmente logramos hacer conexión con ella.

Ya sea en la familia, con los amigos, o en el trabajo es importante detenerse y ver cómo nos relacionamos con las otras personas, ya que si demuestras empatía con alguien, estás logrando que esa persona se sienta comprendida y de esta manera lograras cambiar el rumbo de esa relación y llevarla a buen puerto.

Pero ¿qué es la empatía? Es común asociar el ser empático con “sentir lo que la otra persona siente”. Pero realmente esta idea es muy complicada ya que es imposible abordar problemas emocionales tal y como el otro. Una descripción más correcta sería tomar la perspectiva de la otra persona, evitar emitir juicios de valor, reconocer sus emociones y comunicárselas, es decir, ser sensible a los demás y responder en consecuencia.

Mostrar empatía puede ser algo complejo que se puede confundir con la simpatía, que solo se queda con la intención de aminorar el dolor del otro, pero sin llegar a una verdadera conexión, Muchas veces no sabemos realmente que hacer o que decir ante el dolor o sufrimiento de la otra persona. Con mucha facilidad emitimos un juicio en lugar de escuchar al otro o preferimos resolver el problema tomando decisiones que no nos corresponden incluso solemos decir comentarios que no son necesarios y que tampoco pidió la otra persona.

Entonces ¿se puede aprender a ser empático? Sin duda alguna. Es una elección de contactar con nuestras propias emociones para luego salir de uno mismo y aprender a escuchar de manera atenta al otro, dejando a un lado nuestras creencias, necesidades y juicios personales. El escuchar y comprender los problemas de los demás y ofrecer nuestro apoyo, es una expresión de humanidad lo cual nos hace mejores personas.

Te comparto cuatro tips para poder ser más empático en tus relaciones:

Aprende a prestar atención: Reconocer las emociones no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Comienza por reconocer tus propios sentimientos para que puedas reconocerlos en los demás.

Olvida los prejuicios: Nos fascina hacer juicios, pero esto no ayuda en nada a la otra persona. Si han compartido algo contigo que es muy difícil, es mejor que digas “ no se realmente que decirte, pero te agradezco que me lo compartas”. Esta frase hará conexión y lo hará sentir mejor.

Enfócate en las emociones: Es necesario desarrollar la habilidad de tomar la perspectiva de la otra persona, no es fácil, pero intenta reconocer al menos la verdad del otro.

Escucha de manera activa: Si lo que quieres es ser más empático tienes que saber escuchar. Presta atención a sus palabras pero también a lo que dice a través de sus gestos y actitudes, no lo interrumpas y míralo a los ojos, muéstrate con interés y tranquilo.

Theresa Wiseman dice “Es raro que una respuesta nos pueda hacer sentir mejor, pero lo que si nos hace sentir mejor es la conexión”.

Saber cómo ser empático es una cualidad que siempre podemos aprender y mejorar para tener mejores relaciones sociales y personales basadas en el respeto y la confianza.

Soy Sergio Cazadero

