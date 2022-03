Para padres: Estrés Infantil, síntomas y causas que provocan este padecimiento

¿Qué es el estrés? Es un problema de salud que se caracteriza por sentimientos de frustración, ansiedad, presión, enojo, depresión. Es una respuesta física o mental debido a causas externas, y aunque podría creerse que solo se da en adultos, los niños y adolescentes también son propensos a sufrirlo.

El estrés se considera como algo postivo y "normal" cuando se presenta rara vez como respuesta a un desafío, demanda o reto. Por ejemplo, entregar un proyecto o tarea importante a tiempo, puede ser algo positivo, ya que puede motivar a nuestra creatividad bajo presión; sin embargo, a la larga es algo malo.

Aunque no lo creas, tus hijos pequeños o adolescentes pueden sufrir de estrés a temprana a edad a pesar de que no tengan las mismas responsabilidades que los adultos. Pero hay situaciones, como los estudios, la familia, o factores externos que desencadenan el estrés en niños. Aprende a reconocer las causas y los síntomas, pues muchas veces su rutina diaria no les permite relajarse o jugar acorde a su edad.

Estrés en niños: Síntomas y Causas

Los menores de edad suelen ser más receptivos en la infancia y adolescencia, por lo que es importante un ambiente familiar sano, una buena comunicación y no colocar presión o exigencias de más, ya que esto también les crea problemas de autoestima. Algunas de las causas más comunes del estrés infantil son:

Discusiones o problemas familiares

Presión escolar (preocupación por tareas o sobrecarga de trabajo)

Problemas externos (crisis mundiales, etc)

Acoso o Bullying

Cambios en la rutina

Cambios corporales



Estos pueden ser algunos desencadenantes de estrés infantil, los cuales provocan una serie de síntomas que se alistan acontinuación:

Dolores de cabeza

Irritabilidad

Morderse las uñas

Sobrereacción a problemas insigifnicantes

Fatiga o cansancio

Problemas para dormir

Bajo rendimiento escolar

Apatía o tristeza

Bajo rendimiento escolar, dificultad para terminar las tareas escolares.

Ansiedad

Sudor en las manos

Miedos irracionales

Despistes frecuentes



El estrés no solo afecta su salud mental, emocional o física, también puede ser el detonador de problemas de salud más graves como diabetes, presión arterial alta, obesidad, ansiedad, depresión o recurrir en malos hábitos poco saludables.