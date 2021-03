¿Qué es el ghosting?

Las formas de desaparecer, de "hacerse el fantasma", en la era digital se denominan ghosting, esto no es algo nuevo, pero sí una situación que las nuevas tecnologías han atenuado.

De hecho fue en 2015 fue elegida como unas palabras del año por el diccionario británico Collins. Esta situación tiene consecuencias a nivel psicológico, tanto para quieres lo ejercen, como para quienes lo padecen.

Por un lado la persona que recibe esta situación se enfrenta al duelo de haber perdido una relación, sin tener la oportunidad de tener respuestas o explicaciones.

Por el otro lado se engendran sentimientos de culpa, por haber dejado a alguien sin explicación alguna.

Cómo pasa el ghosting en la vida real

Para pasar este asunto a la vida real vamos a poner un ejemplo, un par de personas se conocen, verifican que tenían gustos afines, se pasan sus números de celular y se siguen en sus redes sociales.

Con el paso del tiempo la relación se convierte en un noviazgo, que fluye como cualquier otro, pero, de la noche a la mañana, sin razón aparente todo comienza a ser distante, un parte de esta relación no contesta los mensajes, bloquea o borra de las redes sociales, no contesta las llamadas y la situación comienza a tornarse desesperante para la otra parte que no comprende que es lo que ha pasado.

De acuerdo con una publicación se realizó en 2014 en Estados Unidos por la compañía YouGov para el Huffington Post, el 11% de los participantes dijo haberle hecho ghosting, mientras que 13% confesó haber sido víctima de esta práctica.

Los especialistas mencionan que la gran mayoría de quienes practican el ghosting no tienen idea del daño que causan, además se debe señalar que se este fenómeno no necesariamente se da en relaciones amorosas, también en amistades e incluso en relaciones laborales.

