3 cortes de pelo que serán tendencia este 2023 y que te harán lucir como una estrella inalcanzable

El año está por concluir y aunque con él se van muchos recuerdos, aprendizajes y experiencias, es momento de dejarlo partir y dar vuelta de página, así que si este no fue tu mejor año, no te preocupes, ya está por comenzar otro y este podría traerte gratas sorpresas, así que para empezarlo con toda la energía del mundo, lo mejor será que que empieces renovada y que mejor manera de hacerlo que con un cambio de look.

Por ello traemos para ti una serie de ideas en las cuales puedes inspirarte para renovar tu imagen partiendo de lo más esencial: tu cabello, esa parte de ti que literalmente puede ser visto como un accesorio gracias a la versatilidad con la que puede ser tratado, pues además de cortarlo, puedes pintarlo, rizarlo, plancharlo y darle diversos estilos, según sea la ocasión o tus deseos. Así que si quieres comenzar el 2023 con el pie derecho, lo mejor será que cheques estas ideas de cortes en tendencia, los cuales seguramente le sentarán perfecto a tu carita y te harán lucir como una estrella inalcanzable.

1. Bob largo, una tendencia perfecta para las más femeninas

En el caso de las chicas que están acostumbradas a una melena larga como de princesa de cuento de hadas, tal vez sea momento de darle oportunidad a un cambio de imagen un poco radical, pero no tan extremo como para llegar a un pixie corto, tal y como al que se sometió Emma Watson recientemente, por lo cual, una opción es un bob largo, el cual llega a la altura de los hombros o hasta la clavícula.

Este tipo de corte es ideal para las caras cuadradas o con forma de corazón ya que alarga el rostro y suaviza la línea de la mandíbula, aunque en general es perfecto para las mujeres que le quieren dar un aire juvenil a su cara, y la ventaja es que le puedes dar versatilidad a tu look peinándolo con una raya de lado o con la clásica línea por la mitad. Además, gracias a la naturaleza de este corte puedes utilizarlo muy estilizado o al natural, pudiendo así llevarlo para eventos formales o casuales.

Este corte es ideal para quienes quieren un cambio radical, especialmente si tienen una melena larga | Pinterest

2. Bixie, una tendencia ideal para las mujeres con el cabello rizado

Si eres fanática del estilo tomboy y además tienes el cabello rizado o la idea de hacerte rulos anda rondándote la mente, la tendencia bixie es algo que debes probar sí o sí, ya que además de ayudar a que tu carita se vea super tierna y estética, te dará un aire de chica noventera que pocos podrán resistir.

Sin mencionar que es perfecto buscas dejar crecer tu cabello este 2023 y deshacerte del pelo dañado para darle la bienvenida a una melena saludable desde raíz, ya que el corte bixie consiste en una longitud que queda por encima de la oreja y tiene una forma de pixie solo que un poco más largo.

Si tienes rulos, este corte de cabello es perfecto para ti | Pinterest

3. Blunt Bob, el corte de cabello más casual para este 2023

El estilo bob es un clásico que llegó para quedarse y lo mejor es que no necesita tanto mantenimiento como las capas o degrafilados que, con el tiempo, van perdiendo la forma, así que si no eres una chica que tienda a arreglarse mucho el cabello, el blunt bob es un corte perfecto para ti, ya que no necesita muchos cuidados y se adapta a todos los tipos de pelo. Además, si quieres deshacerte de las puntas dañadas este corte de pelo es ideal para ti, sin mencionar que te ayudará a alargar tu cuello y por ende, a estilizar la parte alta de tu cuerpo.

Cero mantenimiento, cero estrés, así es este corte de cabello | Pinterest

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola muestra el corte de cabello perfecto para las mujeres con rostros ovalados

Belleza: cortes de cabello que no maltratarán tus puntas este invierno