Olvídate de las puntas secas con este remedio casero para hidratar el cabello

No hay peor enemigo para las mujeres que las puntas secas, pues son una de las "señales de alerta" que afirmar que el cabello ya no tiene solución y que para mantenerlo sano hay que cortarlo, ya que con ello se resuelven dos problemas a la vez: la resequedad y las futuras puntas abiertas que terminan de arruinar la estética de la melena; sin embargo, existe un remedio casero con el que desde la primera aplicación la textura del pelo cambia por completo y así no habrá que pasar a la estética para despedirse de lo maltratado del pelo.

Y es que tanto los productos de uso diario que van desde los champús hasta las planchas y otros productos con los que el cabello tiene contacto, así como una mala alimentación, pueden repercutir en la salud del pelo ocasionando que luzca opaco y sin suavidad. Cuando esto ocurre no hay que recurrir ni a tratamientos carísimos ni mucho menos a cortarlo, a menos que lo que se busque es un cambio de look con el cual estar en tendencia, sólo hay que recurrir a dos productos naturales que son populares en el mundo de la belleza por los beneficios que tiene para la cabellera.

Evita los cortes de cabello. (Foto: Pexels)

Conoce el truco viral de sábila con aceite de coco

Por fortuna las redes sociales se han convertido en los espacios perfectos para compartir todo tipo de tips que pueden ser de mucha utilidad para miles de personas y entre ellos ha llamado mucho la atención este remedio casero de dos ingredientes cien por ciento naturales con el que en cuestión de días las puntas secas serán cosa del pasado, pues las propiedades nutricionales con las que cuenta ayudan a proteger el pelo, manteniéndolo hidratado e incluso pueden fomentar el crecimiento si se toman en cuenta ciertos aspectos.

El remedio casero fue compartido por por la influencer Floe Beauty Col, quien explicó que para tener una cabellera digna de envidiar sólo hay que recurrir a un poco de sábila y aceite de coco, dos ingredientes que son muy utilizados en los productos para el pelo, pero que al usarlos de forma natural los resultados son aún más beneficiosos.

La buena noticia es que al tratarse de dos ingredientes que son fáciles de conseguir no tendrás que gastar una fortuna; sin embargo, para notar los resultados lo ideal es aplicarlo todos los días, aunque por el tiempo que se toma, dos o tres veces por semana te ayudarán a notar los cambios. Así que si quieres que tanto tus puntas como el resto del cabello estén bien hidratados, suaves y brillantes sigue los siguientes pasos.

Este truco se volvió viral en la red. (Foto: IG @floebeautycol)

Prepara la sábila. Lo primero que tienes que realizar es cortar la raíz y dejarla remojando en agua por al menos 24 horas, posteriormente hay que retirar en agua y lavar la penca para poder usarla en el cabello. Lava tu cabello. Una vez que tengas el primer ingrediente listo sólo lava tu cabello con normalidad y aún húmedo aplica el aloe mechón por mechón, procurando que el peló quede completamente mojado. Da masajes. Una vez que ningún mechón haya quedado libre, toma un poco de la sábila y da pequeños y suaves masajes con las yemas de los dedos sobre el cuero cabelludo. Aplica aceite de coco. Esparce unas cuantas gotas de medias a puntas sin frotar el cabello. Deja actuar por 30 minutos. Enjuaga con agua tibia y deja secar. Inmediatamente notarás cómo la textura de tu cabello cambió por completo adquiriendo más brillo, suavidad y por lo tanto hidratación, tres elementos con los que no tendrás que preocuparte nunca más por las puntas secas.

