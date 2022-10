Emma Watson se luce con el corte de cabello que más se va a pedir en los salones en 2023

Una de las actrices que se ha convertido en todo un ícono de la moda y el estilo es Emma Watson, quien en diversas ocasiones ha demostrado que su esencia es versátil, llevando así diversos cortes de cabello que la han hecho consolidarse como toda una actriz camaleónica, quien pasó de un cabello largo y esponjado en la saga de Harry Potter a un corte pixie que la hizo ser la más sensual en "Las ventajas de ser invisible", estilo que recientemente revivió en una campaña publicitaria.

Fue durante el lanzamiento del perfume Paradoxe de Prada que Emma Watson deslumbró a sus fans con un corte innovador que mezcla la tendencia de lo masculino con lo sexy de los flequillos, generando un look ideal para las mujeres que buscan algo diferente este 2023.

Este look es sensual y misterioso ¿te atreverías a usarlo? / Twitter: @emmawatsonperu

Así que si igual que ella no temes en atreverte a lucir una melena diferente, te recomendamos que sigas su ejemplo utilizando esta modalidad del corte pixie, el cual lleva el cabello degrafilado, detalle que provoca que se generen esos picos en el look de la actriz que dio vida a "Hermione Granger" mismos que acompañados de su tono de cabello le dan un aire rockero a su look final.

De hecho, si te interesa emular el look de Emma Watson es importante que tomes en consideración que el tinte que lleva puesto no es negro, pues a pesar de que es bastante obscuro, no llega a esta tonalidad y más bien baila entre el castaño obscuro y el chocolate, tonos que deben de ser usados con mucha sabiduría, pues, al igual que el negro endurecen los rasgos del rostro.

¿Te gusta el nuevo look de Emma Watson? / Twitter: @reginagdea

Pero en caso de que tú, al igual que la actriz, tengas una carita muy tierna, puedes experimentar sin miedo con este tipo de tintes, los cuales te ayudarán a verte más rebelde y sensual sin perder tu esencia "kawaii". Aunque quizás uno de los aspectos que más llama la atención del cabello de Emma Watson no es el color, sino la forma moderna en la que está diseñado el flequillo.

De hecho, si miras con atención las imágenes, notarás que el flequillo de Emma Watson tiene una ligera inclinación hacia el lado izquierdo, lo cual se logra gracias a un degrafilado sutil que va en descenso hacia el lado derecho, provocando que el cabello que cae en su rostro se vea más largo de un lado que del otro.

El corte pixie de Emma Watson le favorece a los rostros ovalados y afilados / Twitter: @emmawatsonperu

Así que si quieres causar furor el próximo año, te recomendamos que consideres dentro de tus opciones de cambio de look el corte que Emma Watson ha lucido en la campaña publicitaria del perfume de Prada, mismo que, aunque algunos especulan, podría tratarse de una peluca, en realidad es una tendencia le sienta perfecto a los rostros ovalados y afilados.

